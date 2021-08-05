Останні два дні стали знаковими для української олімпійської збірної. На п’єдестал піднімалися не лише борці й борчині, а й дует з артистичного плавання.

Українець Жан Беленюк — олімпійський чемпіон Ігор у Токіо із греко-римської боротьби. У фіналі він здолав триразового призера чемпіонатів світу угорця Віктора Лорінца.

Жан Беленюк здобув перше «золото»

Для Беленюка фінал Олімпіади в Токіо став другим у кар’єрі. 2016 року він теж дійшов до цієї стадії, але у підсумку виборов лише «срібло».

У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший і другий номери рейтингу. Беленюк був другим номером — Лорінц його очолював. Перед сутичкою Беленюк звертав увагу на Лорінца. Він зазначав, що неодноразово з ним зустрічався і мав позитивну статистику сутичок, не програвши жодної.

Це вдалося Беленюкові й у фіналі Олімпійських ігор. Перший бал за активність здобув Лорінц. Але Беленюк миттєво вийшов із партеру й піднявся. Стартова трихвилинка закінчилася з мінімальною перевагою угорця, але за контролем сутички українця.

Беленюк заробив бал на початку п’ятої хвилини сутички. А потім у партері заробив ще чотири очки завдяки двом накатам. Жан Беленюк втримав перевагу і став олімпійським чемпіоном. Перше «золото» України на Олімпіаді-2020!

Срібна медаль Парвіза Насібова: головні звитяги ще попереду

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув срібну медаль.

У фінальному поєдинку він поступився 25-річному іранському спортсменові Мохаммаду Реза Гераї з рахунком 1:9.

Для 22-річного Парвіза це була перша Олімпіада в кар’єрі, а олімпійська медаль — найвище його досягнення. Раніше він був переможцем та призером лише змагань молодших вікових категорій, а на чемпіонатах світу та Європи посідав максимум 8-ме місце.

Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 62 кг. Фото з сайту noc-ukr.org

Борчиня вільного стилю Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 62 кг. Вона перемогла спортсменку з Латвії Анастасію Григор’єву.

А днем раніше борчиня (у ваговій категорії до 68 кг) Алла Черкасова у поєдинку з вільної боротьби за бронзову медаль перемогла японську спортсменку олімпійську чемпіонку 2016 року Сару Досьо.

Алла Черкасова перемогла чемпіонку минулої Олімпіади

Раніше українська спортсменка заявила, що не планує відбиратися на наступні Олімпійські ігри, що відбудуться в Парижі 2024 року. Тому здобута нагорода особливо цінна для неї. Раніше Черкасова пообіцяла синові медаль.

«Мій син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти її йому. Він чекає медалі, а це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Постараємося зробити все, що в наших силах», — сказала борчиня.

Першу в історії України олімпійську нагороду з артистичного плавання вибороли Марта Федіна та Анастасія Савчук

До славної когорти медалістів-борців учора приєдналися й Марта Федіна та Анастасія Савчук. Вони виграли бронзові медалі з артистичного плавання. 19-річна Марта Федіна — чемпіонка світу та Європи, 25-річна Анастасія Савчук — теж чемпіонка світу і Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу і Європи. Це перша в історії олімпійська медаль України в артистичному плаванні (колишня назва синхронне плавання).