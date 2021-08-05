Останні два дні стали знаковими для української олімпійської збірної. На п’єдестал піднімалися не лише борці й борчині, а й дует з артистичного плавання.

Українець Жан Беленюк — олімпійський чемпіон Ігор у Токіо із греко-римської боротьби. У фіналі він здолав триразового призера чемпіонатів світу угорця Віктора Лорінца.

Для Беленюка фінал Олімпіади в Токіо став другим у кар’єрі. 2016 року він теж дійшов до цієї стадії, але у підсумку виборов лише «срібло».

У фіналі вагової категорії до 87 кг зустрічалися перший і другий номери рейтингу. Беленюк був другим номером — Лорінц його очолював. Перед сутичкою Беленюк звертав увагу на Лорінца. Він зазначав, що неодноразово з ним зустрічався і мав позитивну статистику сутичок, не програвши жодної.

Це вдалося Беленюкові й у фіналі Олімпійських ігор. Перший бал за активність здобув Лорінц. Але Беленюк миттєво вийшов із партеру й піднявся. Стартова трихвилинка закінчилася з мінімальною перевагою угорця, але за контролем сутички українця.

Беленюк заробив бал на початку п’ятої хвилини сутички. А потім у партері заробив ще чотири очки завдяки двом накатам. Жан Беленюк втримав перевагу і став олімпійським чемпіоном. Перше «золото» України на Олімпіаді-2020!

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув срібну медаль.

У фінальному поєдинку він поступився 25-річному іранському спортсменові Мохаммаду Реза Гераї з рахунком 1:9.

Для 22-річного Парвіза це була перша Олімпіада в кар’єрі, а олімпійська медаль — найвище його досягнення. Раніше він був переможцем та призером лише змагань молодших вікових категорій, а на чемпіонатах світу та Європи посідав максимум 8-ме місце.

Борчиня вільного стилю Ірина Коляденко завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 62 кг. Вона перемогла спортсменку з Латвії Анастасію Григор’єву.

А днем раніше борчиня (у ваговій категорії до 68 кг) Алла Черкасова у поєдинку з вільної боротьби за бронзову медаль перемогла японську спортсменку олімпійську чемпіонку 2016 року Сару Досьо.

Раніше українська спортсменка заявила, що не планує відбиратися на наступні Олімпійські ігри, що відбудуться в Парижі 2024 року. Тому здобута нагорода особливо цінна для неї. Раніше Черкасова пообіцяла синові медаль.

«Мій син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти її йому. Він чекає медалі, а це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Постараємося зробити все, що в наших силах», — сказала борчиня.

До славної когорти медалістів-борців учора приєдналися й Марта Федіна та Анастасія Савчук. Вони виграли бронзові медалі з артистичного плавання. 19-річна Марта Федіна — чемпіонка світу та Європи, 25-річна Анастасія Савчук — теж чемпіонка світу і Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу і Європи. Це перша в історії олімпійська медаль України в артистичному плаванні (колишня назва синхронне плавання).