За рік з моменту запровадження державної політики «Зроблено в Україні» нею охоплено понад 50 тисяч підприємств

У межах «Зроблено в Україні» об’єднано масштабні програми підтримки бізнесу, які стимулюють інвестиції, розширюють виробничі потужності та формують попит на українські товари. За рік понад 50 тисяч підприємств і підприємців одержали державну підтримку. За підсумками 2024 року, реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечила 0,64% додаткового зростання ВВП, що еквівалентно 88 мільярдам гривень.

«Рік тому ми розпочали масштабну трансформацію економіки, орієнтовану на виробництво продукції з високою доданою вартістю. Ми бачимо конкретні результати: підприємства отримують фінансування, виробництво зростає, відкриваються нові заводи навіть попри виклики війни. 2025 року продовжуємо цю політику», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Політика «Зроблено в Україні» містить такі інструменти підтримки бізнесу.

«Доступні кредити 5—7—9%»

Пільгове кредитування бізнесу. 2024 року більшість нових кредитів було видано на інвестиційні цілі.

Показники за 2024 рік:24,9 тис. підприємців отримали кредити на понад 93 млрд грн.

Показники за 2025-й (станом на лютий):2794 кредити на 9,4 млрд грн.

Фінансування 2025 року: 18 млрд грн

Гранти для переробних підприємств

Кошти для виробників на модернізацію або запуск нового обладнання для переробки сировини.

Показники за 2024 рік:375 підприємств отримали 1,8 млрд грн.

Фінансування на 2025-й: 3,6 млрд грн.

Програма державного стимулювання створення індустріальних парків

Показники за 2024 рік: підписано накази щодо 15 індустріальних парків на 1,13 млрд грн. 25 заводів збудовано або будуються в індустріальних парках у всій країні.

Підтримка проєктів зі значними інвестиціями

Показники за 2024 рік:уряд схвалив підписання двох інвестдоговорів щодо державної підтримки.

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя»

Показники за 2024 рік:8,5 тис. родин отримали кредити на 14,6 млрд грн.

Показники за 2025-й (станом на лютий): 856 кредитів на 1,5 млрд грн.

Компенсація 25% вартості за придбання агротехніки та обладнання українського виробництва

Показники за 2024 рік:3,4 тис. підприємств придбали майже 5,3 тис. одиниць техніки на 4,2 млрд грн.

Держава сплатила компенсацію 877 млн грн.

Компенсація 15% вартості за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва

Показники за 2024 рік:держава компенсувала понад 10 млн грн.

Показники за 2025-й (станом на лютий): у реєстрі 447 найменувань техніки від 19 українських виробників.

Програма «Шкільні автобуси»

Показники за 2023—2024 роки:1000 нових автобусів для українських шкіл.

Гранти «Власна справа»

Допомога малому бізнесу в започаткуванні та розширенні діяльності.

Показники за 2024 рік:понад 10,5 тис. грантів на 2,5 млрд грн.

Гранти для ветеранів

Підтримка ветеранів та членів їхніх сімей у створенні власного бізнесу.

Показники за 2024 рік:935 переможців отримали гранти на 455 млн грн.

Джерело: Міністерство економіки