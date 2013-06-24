Сільське господарство нашої країни навіть в умовах війни продовжує працювати на Україну й не залишає в біді світ. Тому одне із ключових завдань на сьогодні — допомогти українським аграріям посіяти.

На цьому акцентував міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, виступаючи на спільному заході з ФАО, країнами «Групи семи», Польщею, Молдовою, Румунією та Новою Зеландією. Для цього, за словами міністра, аграріям потрібна допомога, зокрема з фінансовою ліквідністю та насіннєвим матеріалом.

«Крім уваги до логістики експорту, Мінагрополітики працює над збільшенням ліквідності ринку, якому не вистачає кредитних коштів. У нашому фокусі шляхи підтримки аграріїв. Для цього ми вже ініціювали спільно зі Світовим банком та IFC програми кредитування українських фермерів, які дадуть змогу забезпечити необхідні ресурси для посівних та збиральних кампаній 2023 року», — цитує слова Миколи Сольського Мінагрополітики.