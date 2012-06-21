Під час засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабінет Міністрів працює над програмами підтримки малого та мікробізнесу, аби допомогти їм витримати коронакризу.
Так, за словами Прем’єра, йдеться про кредитну програму з підтримки малого і мікробізнесу, згідно з якою видаватимуться нові кредити, за ініційованою Президентом програмою «5-7-9», а також відбуватиметься рефінансування чинних кредитів за нульовою ставкою, з погашенням тіла кредиту через один рік. Тобто держава готова забезпечити так звані кредитні канікули. Єдина вимога до такого бізнесу – збереження не менше 80% робочих місць.
Окремо уряд працює над розширенням програми для такого бізнесу «Дешеві та доступні гроші». Наступним етапом стане підтримка середнього бізнесу, а потім ітиметься й про великі державні підприємства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»