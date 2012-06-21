Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині цього тижня у школах розпочали кампанію з вакцинації дітей проти кору. Її проводитимуть у два етапи.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, першим етапом кампанії стали тематичні шкільні збори, під час яких лікарі з батьками обговорюють питання щодо необхідності щеплення школярів від кору. У навчальних закладах школах також сформують реєстри невакцинованих дітей, відтак за кожною школою закріплять медичного фахівця.
Відповідальні за вакцинацію медики братимуть участь у батьківських зборах, моніторитимуть ситуацію та щепитимуть дітей проти кору.
Другим же етапом роботи кампанії буде організація у закладах охорони здоров’я тимчасових пунктів вакцинацій. Суттєво: без згоди батьків щепити дітей проти кору не будуть.