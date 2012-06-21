Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, повідомляє УНІАН. Голосування за відповідний законодавчий акт відбулося в Гаазі в межах пленарного засідання Сенату, до складу якого входить 75 депутатів. Для того, щоб цей законодавчий акт набув чинності, його має підписати король Нідерландів і оприлюднити спеціальний Державний журнал. Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері радо привітав рішення нідерландських парламентаріїв, а також записав відеозвернення.
Нідерланди були єдиною країною ЄС, яка не ратифікувала Угоду про асоціацію з Україною. Це сталося після того, як торік у квітні там відбувся консультативний референдум, у якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% з них висловилися проти укладення угоди. Лише після того, як на вимогу Гааги лідери країн-членів ЄС підписали спеціальний документ, у якому зокрема зафіксовано, що Угода про асоціацію не гарантує Україні членства в ЄС, парламент Нідерландів погодився проігнорувати результати референдуму й ратифікувати документ.