До виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту «Армія відновлення» вже долучилося майже 5 тисяч безробітних в десяти регіонах. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«Ці люди отримують за виконання суспільно корисних робіт оплату розміром 6700 гривень, що більше, ніж середня виплата допомоги з безробіття. Тож участь в цій програмі вигідна для безробітних. Торік держава профінансувала виконання таких робіт на 29 мільйонів гривень. 2023 року на це передбачено 104 мільйони. Тож закликаємо регіони активно користуватися можливістю організації робіт з відновлення», — цитує заступницю міністра відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

За словами Тетяни Бережної, перелік суспільно корисних робіт, які здійснюють у конкретному регіоні, залежить від його потреб. Безробітних можуть залучати до виконання робіт, які мають оборонний характер, з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи з облаштування та укріплення блокпостів, вирубування дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбирання завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток тощо.

Лідери в залученні безробітних до суспільно корисних робіт — Полтавська область — 1418 осіб, Сумська — 980 осіб, Київська — майже 900 осіб.

Заступниця міністра зазначила, що уряд торік запровадив активні програми для зменшення рівня безробіття та поліпшення ситуації на ринку праці, які продовжують діяти й 2023 року. Зокрема, це грантова програма «єРобота», дуже популярна серед українців. Торік нею скористалися понад 2,5 тисячі підприємців, яким держава надала грантів на започаткування й розвиток бізнесу на 1,56 мільярда гривень.

«Кожен із цих підприємців, отримуючи грант, має виконати обов’язкову умову — створити робочі місця. Ми розраховуємо, що завдяки реалізації різних програм проєкту «єРобота» — мікрогрантів, грантів на розвиток переробних підприємств, садівництва й тепличного господарства — буде створено 300 тисяч робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед інших програм стимулювання зайнятості вона назвала виплату компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Підприємці отримали торік компенсації на загальну суму 200 мільйонів гривень за працевлаштування 16,5 тисячі внутрішніх переселенців. Цього року уряд передбачив на реалізацію цієї програми 308 мільйонів гривень.

Продовжує діяти програма релокації підприємств, за якою держава надає підтримку бізнесу в переміщенні виробничих потужностей, а також співробітників підприємств із сім’ями в безпечніші регіони. Нині за цією програмою переміщено 790 підприємств, 80% з яких уже відновили роботу на новому місці. Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб, повідомляє офіційний сайт Мінекономіки.