Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Стадіон «Спартак» в обласному центрі Закарпаття — не просто спортивна споруда. Це цілий комплекс, розрахований на широкий спектр спортивних занять, а також реабілітацію спортсменів.

Зведений у рамках програми Президента України «Велике будівництво» за кошти обласного бюджету, він розпочав свою роботу у жовтні. Тут облаштовано низку майданчиків, обладнано спортзали, роздягальні, кімнати для відпочинку й проживання, а також сауну. А ще відкрито Музей футболу імені Йожефа Сабо — визначного футболіста й тренера, який народився і перші кроки в футболі зробив на Закарпатті. Важливо зазначити, що спорткомплекс зможе приймати на реабілітацію дітей, котрі мешкають поза межами Ужгорода.

Для повного, як кажуть, щастя не вистачало доброї під’їзної дороги. Оскільки міська влада Ужгорода виділила мізерні кошти, про капітальний ремонт шляху подбали обласні депутати. Внесенням змін до обласного бюджету, які ініціював голова облдержадміністрації Олексій Петров, було перерозподілено так звану дорожну субвенцію.

Учора рішенням сесії облради на капітальний ремонт під’їзної дороги до стадіону «Спартак» виділено 1,6 мільйона гривень. Дорогу профінансовано коштами в повному обсязі, тож стадіон зі зручним під’їздом служитиме не лише зміцненню здоров’я, а й стане прикрасою міста.