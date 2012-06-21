Цьогоріч п’ять закладів професійної освіти Дніпропетровщини отримають держсубвенцію на облаштування навчально-практичних центрів. Їх відібрала конкурсна комісія Міносвіти, повідомила заступниця голови ОДА Ольга Горб.

«Дніпропетровщина має одну з найбільших в Україні мереж профтехів — їх в області 53. Відповідно і субвенція на наш регіон серед найбільших. Це понад 10 млн грн. Її розподілять між п’ятьма закладами: у Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі», — зазначила Ольга Горб.

Вона додала, що частину коштів мають надати з обласного бюджету та бюджету міста Дніпро. Це ще майже 2,5 млн грн, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Обладнати простір для практичних занять планують і в центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №1 Кривого Рогу. Там опановують тонкощі затребуваних спеціальностей. Серед них машиніст-тракторист та слюсар з ремонту дорожньої техніки.

«Облаштуємо полігон з доріжками. Придбаємо трактор з навісним обладнанням, набори інструментів. Буде ремонтний цех, навчальний клас з ноутбуками, — розповіла директорка закладу Ольга Рукавішнікова. — Раніше змушені були орендувати базу для практики в одного з підприємств. Тепер зможемо відкрити свою, сучаснішу».

Загалом кошти на облаштування нових або дооснащення наявних навчально-практичних центрів отримають 62 заклади України. Між ними розподілять 150 млн грн.