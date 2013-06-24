Уряд приділяє особливу увагу питанням державної політики в галузі релігії. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Глава уряду подякував представникам релігійних організацій за конструктивну позицію в популяризації процесу вакцинації проти COVID-19. «Власний приклад щеплення й відкриття пунктів вакцинації при релігійних організаціях дало гарний поштовх процесу загалом. Ми розраховуємо вакцинувати більшість дорослого населення до кінця року. Це безсумнівно допоможе зберегти багато життів», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль запевнив, що триває активна робота із збереження у структурі облдержадміністрацій підрозділів, які реалізують державну політику в галузі релігії. За словами Прем’єр-міністра, основна проблема полягає у відсутності кадрового забезпечення. Він закликав керівництво ради надати свої пропозиції для комплексного вирішення цього питання.

Денис Шмигаль акцентував на ухваленні Верховною Радою закону «Про службу військового капеланства», який довго очікувала релігійна спільнота, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Цей закон нарешті врегулює відносини у сфері реалізації конституційного права на свободу світогляду й віросповідання наших військовослужбовців, визначаючи правові та організаційні засади і принципи діяльності служби військового капеланства», — наголосив очільник уряду.

У питанні тарифів на природний газ Прем’єр-міністр зауважив, що газопостачальна компанія «Нафтогаз» зафіксувала для релігійних організацій ціну на рівні 16,55 гривні за кубічний метр (з урахуванням ПДВ та плати за транспортування магістральними мережами).

«Ціна залишатиметься незмінною протягом усього опалювального сезону. На сьогодні укладено 1225 таких договорів. Отож релігійним структурам варто активніше долучатися до процесу укладання відповідних договорів», — відзначив глава уряду.

Денис Шмигаль повідомив співрозмовників, що наступного року розпочнеться програма «Велика термомодернізація», яка дасть змогу мінімізувати втрати тепла під час його постачання й відповідно істотно зменшити цифри у платіжках за комунальні послуги.