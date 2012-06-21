Київська влада дозволила використовувати старі жетони до 31 липня. Кияни та гості столиці зможуть обміняти жетони старого зразка на нові з доплатою в 1 гривню, адже з 15 липня проїзд у столичній підземці з 4 гривень зросте до 5.
Обмін можна здійснити до 31 серпня на станціях метро «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут» та «Дарниця». А вже з 1 вересня користуватися старими жетонами, а також обміняти їх на нові буде неможливо. Такі самі правила будуть застосовані щодо квитків для проїзду в комунальному громадському транспорті.
Нагадаємо, Китайська Народна Республіка готова інвестувати в будівництво четвертої гілки метро на Троєщину в українській столиці. Про це йдеться в повідомленні в мікроблозі Twitter Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) з посиланням на заступника міністра Михайла Титарчука. Згідно з повідомленням, китайські інвестори також зацікавлені в будівництві київської кільцевої дороги.
З 15 липня подорожчає метро та наземний транспорт, місячний проїзний на 4 види коштуватиме 710 гривень замість 550 гривень.
Підвищення тарифів на проїзд зумовлено зростанням цін на електроенергію, пальне, запчастини та підвищенням мінімальної зарплати.