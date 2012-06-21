Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 4668 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей померлого годувальника. Таку ініціативу підтримав 231 нардеп.
Голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова представила документ у Верховній Раді.
У ньому зокрема йдеться:
«Надати державну соціальну допомогу на дітей померлого годувальника, який не мав на день смерті страхового стажу, що був би необхідний для нього для призначення пенсії за третьою групою інвалідності. Призначити допомогу з дня, який іде за днем смерті, і виплачувати до 18 років на дитину, а якщо вона навчається – до 23 років. Виплачувати допомогу незалежно від доходу сім'ї в розмірі на одну дитину – 100% прожиткового мінімуму, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%. У випадку якщо дитина є інвалідом, платити і пенсію за інвалідністю, і допомогу при втраті годувальника».