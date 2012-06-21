Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У ці листопадові дні виповнюється 75 років Закарпатському обласному Державному архіву. Один мільйон триста вісімдесят три тисячі — така кількість документів, які мають історичну цінність і охоплюють епохи від раннього середньовіччя аж до початку 21 сторіччя, зберігаються в головній архівній установі краю. Найдавніший із оригінальних документів має понад 600-річну історію — позначений1391-им роком.

Закарпатський архів зберігає документи різними мовами, серед яких латинська, старослов’янська, ідіш та інші, що нині широко не використовуються, однак зберігають тисячі таємниць далекого минулого.

У науково-довідковій бібліотеці є майже 50 тисяч томів, у тому числі книжок, газет, журналів і брошур різними мовами. Для полегшення пошуку потрібної інформації архівісти видали описи справ. Сформовані тематичні і систематичний каталоги з посиланнями на документи архівних фондів, на книжки та періодику, що є в архівних фондах. Видано також інформаційно-довідкові посібники, путівники архівними «лабіринтами».

У двох читальних залах архіву працюють протягом року понад 250 дослідників із регіонів України, близького й далекого зарубіжжя.

Окрема сторінка в архівній справі — надання довідок про сімейний стан, родинні стосунки, майно громадян тощо. Щороку архів виконує понад шість тисяч такого роду запитів, що надходять від юридичних і фізичних осіб.

Закарпатські архівісти бережуть традиції своїх попередників, оберігають безцінні скарби, що входять до історико-культурної спадщини цього краю і багатьох країн Центрально-Східної Європи.