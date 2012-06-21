Щороку в Україні утворюється більш як 20 тисяч стихійних сміттєзвалищ. А це тонни сміття, яке вбиває наше з вами життя, забруднює повітря, ґрунти й підземні води. Активісти руху за здорове довкілля крок за кроком відвойовують у розсадників бруду і хвороб нові території. У місті Золотоноша на Черкащині завдяки принциповій позиції громадян недавно ліквідували стихійне звалище за одним із великих магазинів у центральній частині міста. Тут вирубали чагарники й аварійні дерева, розрівняли землю. Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Флоренко, з настанням весни на місці колишнього сміттєзвалища посадять кущі й дерева.
У Канівському районі вирішили ліквідувати стихійне сміттєзвалище, яке утворилося на лузі поблизу в’їзду в Ліплявську об’єднану територіальну громаду. Розв’язання проблеми взяла під контроль райдержадміністрація.
На вирішення екологічних питань спрямували зусилля й учасники конкурсів мікрогрантів «Час діяти», що їх організовує благодійний фонд «Урожай — громаді». Завдяки таким конкурсам громади долучилися до ліквідації стихійних звалищ, окультурювання сільських джерел та водойм, ширшого використання альтернативних джерел електроенергії.
Звалища, однак, виявилися дуже живучими. Як розповів працівник відділу молоді та спорту, культури та туризму ради Водяницької ОТГ Звенигородського району Дмитро Січкар, на території громади недавно нарахували аж 19 смітників загальною площею 25 гектарів. Найбільший з них — у самому центрі села. Десятки разів його намагалися прибрати, навіть штрафами людей лякали. Однак справа не рухалася. Дмитро вирішив узяти все у свої руки й став автором проєкту «Облаштування паркової зони та місця відпочинку шляхом ліквідації стихійного сміттєзвалища і багаторічних кущів на території колишнього колгоспу імені Чіковані». Спочатку реалізовують пілотний проєкт, яким передбачено облаштувати паркову зону, встановити альтанки, висадити квіти, можливо, перетворити це місце на екологічний центр. Для цього вже одержали від благодійного фонду «Урожай — громаді» перші 50 тисяч гривень.
А в Катеринополі вирішили спробувати боротися із засміченням селища поліетиленовими пакетами шляхом виготовлення крафтових пакетиків зі звичайного паперу. Місцева бібліотекарка Олена Адаменко взялася за втілення проєкту «Діти — проти поліетилену». Як пояснили активісти, створення власними руками екологічної упаковки — справа нескладна. Можливо, діти швидше достукаються до дорослих? Після майстер-класів у школах райцентру за діло береться дитячий гурток. Перші пакетики виготовлять для хлібобулочних виробів, потім для інших продуктів.
— Коли справа піде, презентуємо пакетики в магазинах, аби зацікавити потенційного покупця. Можливо, це переконає власників крамниць зменшити використання поліетилену, — розповідає авторка проєкту.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»