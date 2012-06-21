Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Біологи з Австралії застосували генну інженерію для придушення розмноження коронавірусу нового типу в культурі клітин людини. Новий метод придушення реплікації SARS-CoV-2 допоможе у боротьбі з пандемією.Про це повідомляє видання Nature Communications.

Відкриття базується на підсумках дослідження, проведеного фахівцями Онкологічного центру Пітера Маккаллума в Мельбурні в 2019 році. Тоді вчені застосували редактури генів CRISPR для видалення аномальних ділянок РНК, що провокують рак у дітей. Тепер, об'єднавшись із співробітниками Інституту інфекцій та імунітету Пітера Доєрті Мельбурнського університету, вчені довели, що такий метод підходить і для боротьби з реплікацією коронавірусу.

«Фермент CRISPR-Cas13b зв'язується з РНК-мішенями і руйнує частину генома, без якого не може відбуватися реплікація вірусу всередині клітин. Ми перевірили новий метод на зараженій клітинній культурі з людських клітин. Тест показав, що метод може ефективно гасити реплікацію різних штамів SARS- CoV-2 – в тому числі і тих, які вважаються найнебезпечнішими», – кажуть австралійські біологи.

Тепер вчені хочуть протестувати новий інструмент на тварин, а потім і на людях. Передбачається, що метод стане дуже актуальним інструментом для боротьби з пандемією COVID-19.