Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Місто Кременець, що на Тернопіллі, вдруге приймало учасників Всеукраїнського зимового чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги, яке тривало три дні.
Складнощів «Кременецькому медичному ралі» — так назвали ці змагання — додавав не лише тутешній гірський рельєф, адже конкурси якнайбільше наблизили до реальних умов. Їхнє значення, напевно, найдоступніше визначив ректор Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського, професор Михайло Корда: «Стоячи на порозі реформи охорони здоров’я, маємо унікальну можливість запозичити найкраще із закордонних надбань й ефективніше використати власний досвід. Особливо це стосується служби екстреної медичної допомоги, її взаємодії із силовими структурами та надання допомоги на ранньому госпітальному етапі».
Позмагатися нинішньої холодної засніженої пори приїхало на 11 команд більше, ніж торік. Загалом «Кременецьке медичне ралі» репрезентувало 31 команду, сім з яких становили бригади екстреної допомоги з Польщі, Литви та Ізраїлю. Примітно, що на змагання вийшли також представники двох приватних клінік і Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби. В окремій номінації виборювали нагороди студенти з Вінницького медуніверситету, Дніпропетровської медакадемії, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава) та школи парамедиків з литовського Каунаса. Приїхали подивитися на змагання і представники місії ОБСЄ.
Кременецьке медичне ралі складалося з трьох етапів, один з яких провели вночі, а два — вдень. Підготували дев’ять завдань. Скажімо, в конкурсі «Як завжди» змоделювали ситуацію, коли надходить повідомлення з лісу, де дерево придушило лісоруба. Також учасники мали надати допомогу хворим на гострий інсульт, гострий інфаркт міокарда з потребою тромболізису на дошпитальному етапі, постраждалому з краш-синдромом, дитині з опіком. Застосувати також тактику бригад екстреної медичної допомоги в умовах використання вогнепальної зброї, падіння з висоти, провести серцево-легеневу реанімацію під час гіпотермії тощо. Один з конкурсів для чемпіонату, як зауважив президент Асоціації парамедиків Литви суддя змагань Ритіс Малашаускас, сформулювали ще торішнього літа, й вимагав він від працівників екстреної допомоги передусім знань і досвіду.
Право називатися кращою українською командою довели представники Хмельницького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Їхні колеги з польського міста Краків вибороли першу сходинку в категорії «Найкраща закордонна команда». Серед бригад вищих навчальних закладів не було рівних студентам Вінницького національного медичного університету імені М. Пирогова.
Важливе значення цих змагань полягає ще й у тому, що завдяки їм з’явилася можливість рятувальникам, поліціянтам і медикам навчитися тісно співпрацювати та взаємодіяти під час виникнення різних надзвичайних подій.
Варто зазначити, що чемпіонату передувала Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, на яку прибули лікарі, фельдшери, викладачі вишів, студенти, керівники обласних Центрів екстреної медичної допомоги і медицини катастроф та інші. На форумі, за словами професора Арсена Гудими, йшлося про перспективи впровадження парамедиків у систему екстреної медичної допомоги країни. Розглянули й роль диспетчеризації у вдосконаленні надання цієї допомоги українцям. Зупинилися також на сучасних технологіях надання екстреної меддопомоги. Зокрема, вперше запропонували учасникам нову технологію надання допомоги хворим на інсульт. Організували й майстер-класи, як-от з медичного сортування в умовах масового випадку. Учасники конференції стали учасниками майстер-класу з технології симуляційного навчання в медицині у навчально-тренінговому центрі Тернопільського медичного університету. Загалом у конференції й Кременецькому медичному ралі взяло участь майже 300 осіб.