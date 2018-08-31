Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У столиці відбулася церемонія нагородження відзнакою за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Як зазначили ведучі заходу народні артисти України Наталія Сумська та Богдан Бенюк, відзнака має десятилітню історію. Торік же отримала особливий статус – всеукраїнської громадської нагороди й стала можливістю від усіх українців щиро подякувати медичним працівникам країни.
До регіональних експертних рад відзнаки подали 340 кандидатур. Національна експертна комісія шляхом таємного голосування обрала двадцятьох. П’ятьох же переможців теж у такий спосіб обрала поважна рада. Варто зазначити, що до складу поважної ради ввійшли, зокрема, перший Президент України Леонід Кравчук, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк та інші авторитетні українці.
Урочистості розпочалися з молебню у Софійському соборі, в якому взяли представники українських церков. Помолилися за мир, здоров'я усіх українців і, зокрема, всіх медиків та недужих. У надвечір’я еліта української медицина зібралася в Національному академічному драмтеатрі ім. Івана Франка, де відбулася церемонія нагородження орденом Святого Пантелеймона.
«Ви нині тримаєте суспільство та даєте гарантію рухатися йому вперед. Ви, переможці, приклад для всієї медицини та суспільства. Ви маєте задавати тон», – зазначив, зокрема, на церемонії нагородження голова поважної ради відзнаки Василь Князевич. Переможців «медичного Оскара» нагороджували в п’яти номінаціях: «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» та «Взірець служіння суспільству». Прикметно, що разом з відзнакою її лауреатам вручали й сертифікат на право отримання грошової нагороди у розмірі 100 тисяч гривень.
Найперш визначали лауреата серед чотирьох кандидатів у категорії «Найкращий лікар». Вимоги, за якими поважна рада вибирала переможця у цій номінації: професіоналізм, моральність, здатність на надзвичайні вчинки у своїй професії та служіння пацієнтові. Орден Св. Пантелеймона вручили начальникові хірургічного відділення Запорізького військового госпіталю підполковнику медичної служби Володимирові Охматенку, який пройшов через війну в Афганістані, Іраку. В АТО він був з перших днів. Рятував бійців на передовій. Інші ж номінанти удостоїлися нагороди, яку назвали прославою. Разом з нею дарували ікону Св. Пантелеймона, яка є копією фрески ХІ ст. зі стін Софіївського собору.
Крім Володимира Охматенка, орденом Св. Пантелеймона нагородили також у номінації «Новатор охорони здоров’я» директора Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України (м. Харків) Валерія Бойка. ««Найкращим медичним працівником» стала медична сестра травматологічного відділення Авдіївської центральної районної лікарні Донецької області Наталя Тимошенко. Відзнаки у категорії «Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров'я» удостоївся професор Міжнародного богословського інституту Каміліанум-Арнальдо Панграцці (Італія). Лауреат нагороди в номінації «Взірець служіння суспільству» визнали лейтенанта медичної роти 30-ї окремої гвардійської Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Владислава Трепка (посмертно).
Уперше цього року, щоб підтримати професійних талановитих людей, які хочуть стати успішними у рідній країні, запровадили медаль Св. Пантелеймона для молодих медиків. Ця нагорода також знайшла своїх героїв.
Для учасників церемонії підготували й музичні дарунки. Виступали, зокрема, Національний оркестр народних інструментів, художній керівник – народний артист України Віктор Гуцал, народна артистка України, леді-опера Ольга Чубарєва, скрипаль, заслужений артист України Кирило Стеценко, гурт «Тріода» з Тернополя та інші.