«Шахтар» завершив виступ у Лізі чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів футболісти «Шахтаря» жодного разу не влучили у площину воріт. За даними InStat, востаннє таке траплялося з донецькою командою 15 вересня 2015 року в гостьовій зустрічі з «Реалом» (0:4).

Відтак, підопічні Паулу Фонсеки програли 13 березня італійській «Ромі» не лише в Римі, а й за сумою двох матчів. М’яч боснійського форварда Джеко у ворота Андрія П’ятова на «Стадіо Олімпіко» став джек-потом для підопічних Еусебіо Ді Франческо, які продовжать боротьбу у чвертьфіналі найпрестижнішого європейського клубного змагання. А «Шахтар» тепер сфокусується виключно на домашніх справах — чемпіонаті та Кубку України.

Українські команди традиційно погано грають з італійськими. Утім, не треба аж так критикувати «гірників». Вони програли матч та до цього подарували уболівальникам чимало приємних моментів. Чи вірили хлопці з команди Паулу Фонсеки в те, що «Рома» не заб’є вдома? Навряд чи, адже грати «на нуль» з італійцями — футбольне самогубство. Тож треба було намагатися гнути свою лінію. На жаль, не вийшло.

Головний тренер «Шахтаря» каже, що все потрібно було вирішувати в першому матчі. Справді, як тут не згадати незабитий третій гол у Харкові.

«У футболі не можна говорити про те, чесно це або нечесно. Важливо сказати тут про деякі помилки. Перше: ми могли все вирішити ще в першому матчі і приїхати сюди з іншою перевагою. Друге: ми провели фантастичну гру, але припустилися лише однієї помилки. Навіть в меншості у нас 62 відсотки володіння м’ячем… Участь у цьому змаганні була фантастичною. Ми виграли всі матчі вдома проти грандів. У цій фазі ми були вищі за суперника, але зробили одну помилку і дорого за це заплатили. Наші вболівальники повинні пишатися нами, тому що ми сьогодні грали, як вдома…» — сказав португальський фахівець в інтерв’ю телеканалу «Футбол 1».

Голкіпер «гірників» Андрій П’ятов, у свою чергу, наголошує, що його колеги в першому таймі все тримали під контролем, грали добре, шукали свої моменти на контратаках, а ось другу половину провели погано, було багато браку, команді не вистачало агресії. Пропустили необов’язковий гол — робили офсайд і поплатилися за це. Після цього треба було йти вперед, накривати суперника, ризикувати, але не виходило.

«Щодо видалення Ордеця, то там важко його звинувачувати: Джеко виграв корпус, виходив один в один, Іванові нічого не залишалося. Зараз складно підбивати підсумки турніру — почуття образи все перекриває. Але плей-оф у тому й полягає, що хтось перемагає, а хтось поступається. Пройде кілька днів, ми все проаналізуємо, зробимо висновки, поспілкуємося. У пріоритеті у нас залишаються чемпіонство і Кубок України», — цитує П’ятова прес-служба ФК «Шахтар».

ТАБЛО «УК»

Ліга чемпіонів УЄФА.

1/8 фіналу

Рома — Шахтар — 1:0

Гол: Джеко (52)

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»