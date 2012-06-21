Медики з'ясували, що корисні властивості апельсинового соку допоможуть збільшити тривалість життя. Відповідні результати наукових досліджень опублікував тематичний зарубіжний журнал.
Медики вже давно встановили, що запорукою повноцінної роботи організму є здорове харчування. Одним із важливих джерел поживних речовин і вітамінів є апельсиновий сік.
Медконсультант Сара Брюер і дієтолог Джульєтта Келлоу пояснили, що апельсиновий сік є не тільки корисним продуктом. З'ясувалося, що він здатний збільшити тривалість життя. Головна цінність апельсинів криється у вітаміні С, яким багатий продукт. Цей компонент підтримує на належному рівні імунну систему, а також впливає на нормалізацію роботи серцево-судинної системи.
У дослідженні, завдяки якому вдалося встановити незаперечну цінність апельсинового соку, взяло участь 115 тисяч людей. Вчені виявили, що цитрусові знижують ризик виникнення інсульту на 28%. Якщо ж дозу їх споживання збільшити, то показник підвищується до 35%.
Фахівці пояснюють, що на збільшення тривалості життя впливають більше 170 корисних речовин, що входять до складу апельсинового соку. Це переважно протизапальні та протипухлинні компоненти, а також благотворно впливають антиоксидантні властивості апельсина. Крім цього сік з апельсина багатий таким з'єднанням як гесперидин. Він сприяє зниженню рівня холестерину в організмі.
У сукупності всі корисні компоненти, що входять до складу апельсинового соку, допомагають збільшити тривалість життя.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»