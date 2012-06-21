Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На території Генічеського району поблизу села Новодмитрівка Херсонської області розпочнеться будівництво вітроелектростанції.
Про це домовилися голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв з представниками китайської компанії «SANY GROUP CO., LTD», Всеукраїнською громадською організацією «Українська вітроенергетична асоціація», представниками ДП «ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова».
Під час перемовин визначено українські підприємства, що зможуть виготовляти комплектуючі для електростанції.
«Цей проект забезпечить створення нових робочих місць, а реєстрація компанії в Херсонській області дасть притік податкових надходжень, – такою є основна умова співпраці, – зазначив Андрій Гордєєв. – Енергетична безпека і перехід до альтернативної енергетики – наше стратегічне завдання у забезпеченні енергонезалежності України».
Крім того, керівник області зазначив, що інвестор зобов’язується бути соціально відповідальним і брати активну участь у житті регіону. Представник компанії «SANY GROUP CO., LTD» пан Лі Вонг відмітив ефективність та конструктивність зустрічі, на якій чітко визначені подальші кроки співпраці.
«Ми маємо високий рівень довіри до херсонської обласної влади, – зазначив він, – тому не зволікаємо з часом і вже приступаємо до роботи». Чотиристоронній меморандум про співпрацю сторони підпишуть разом з Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим на початку квітня цього року.