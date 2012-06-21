Вчені продовжують з'ясовувати корисні і шкідливі якості алкогольних напоїв. На цей раз дослідники зробили подарунок любителям пива до Всесвітнього дня пива. Експерти надали перелік корисних властивостей цього напою.
Як відомо, алкоголь викликає в організмі людини безліч незворотних процесів. Однак крім шкідливих властивостей пиво має корисні властивості. При помірному вживанні цього спиртного напою, людина отримує достатню дозу протеїну, вітамінів B-групи і різних мінералів. Максимальна добова доза пива, яка приносить користь людському організму: 0,5 літра для чоловіків, і 0,25 літра для жінок. Вживання пива в помірних дозах знижує ризик серцевих захворювань.
До складу пива входить кальцій, залізо, фосфор, калій, натрій, цинк, мідь, марганець, селен і кремній, що беруть активну участь у внутрішніх процесах людського організму. Але, знову ж таки, фахівці звертають увагу любителів пінистого напою на «розумне» дозування.
Нагадаємо, що 3 серпня всі любителі пива відзначали Всесвітній день цього хмільного напою.
Скільки п'ють пива європейці і українці?
Один українець в середньому випиває 60 літрів пива на рік. Середній показник для Європи - 70,1 л / рік, причому різниця між країнами величезна: в Іспанії це 75,3 л / рік, в Австрії - 107 л / рік, в Чехії - 136,6 л / рік, а в Ірландії - аж 142,8 л / рік.
ПИВНА ЙОГА
Австралійці Liz Eales і Ben Courtice популяризують новий рух - пивну йогу. Суть занять дуже проста: всі пози йоги виконуються з пляшкою пива в руках, з якої учасники занять періодично сьорбають.
Засновники цього незвичайного підходу до здорового способу життя стверджують, що пиво допомагає учасникам розслабитися і досягти підвищеної гнучкості в тілі. А пляшка з напоєм стимулює їх до дотримання рівноваги і ускладнює процес виконання асан. «Це дуже цікавий спосіб займатися йогою», - стверджують послідовники нового руху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»