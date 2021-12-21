Реалізують проєкт Кабінет Міністрів, Мін-економіки, Мінкультури та Нацбанк. Команда Мінцифри розробила технічну частину впровадження послуги. За тиждень до офіційного початку його роботи фахівцями міністерства запроваджено пілотний проєкт. На нього зареєструвалося понад 4,5 мільйона людей, було відкрито 4,1 мільйона спеціальних карток у банках.

«Уже є 3,5 мільйона опрацьованих заявок, переданих на оплату. З них 1,5 мільйона громадян уже отримали кошти. Цей платіж відбудеться днями залежно від технічних деталей, з яких частина піде на компенсацію раніше виплачених коштів, а частина — на прямі платежі банку», — зазначив заступник керівника Офісу Президента Ростислава Шурма, пояснивши, що є банки, які здійснюють виплати за рахунок своїх коштів, а потім отримають компенсацію від держави. А є ті, що транзитують кошти, виплачені державою.

Віртуальну картку буде одразу запрограмовано на оплату тих категорій послуг, власники яких найбільше постраждали від карантину. Тож можна придбати залізничні й авіаквитки в межах країни, сплатити за відвідування театрів, кіно, музеїв, концертів, спортзалів, придбати книжки.

Кошти на віртуальну картку в межах програми «єПідтримка» мають надійти упродовж 10 днів після подання заявки. «Це відбуватиметься значно швидше, за нашими оцінками, чотири дні максимум», — зазначив посадовець.

Умови прості: треба бути громадянином України віком понад 18 років і мати «зелений» сертифікат про вакцинацію в застосунку «Дія». Важливо пам’ятати: щоб отримати виплату 2021 року, слід подати заявку в період з 19 до 29 грудня включно. Цього року на це з держбюджету спрямовано 8 мільярдів гривень.

«Уперше у світі технічно реалізується така інноваційна послуга. Наша команда самостійно розробила всю механіку. Шукали різні варіанти у світі, але зрозуміли, що їх ще не існує. Ми розробили алгоритм так, що людині не потрібно кудись іти, щоб подати себе на послугу чи отримати кошти, — все відбувається автоматично. Лише кілька кліків на відкриття картки й реєстрацію на послугу. Отримання тисячі гривень без контактів з іншими людьми та держустановами. Це дуже важливо в умовах пандемії», — наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Подати заявку просто

Процедура недовга і нескладна. Слід оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів. Після старту банки додаватимуться поступово після їх технічної готовності. Оформлення картки безоплатне онлайн і офлайн у відділенні банку. Використати вже наявний рахунок неможливо. Саме оформлення картки не дорівнює поданню заявки на отримання виплати.

Заявку потрібно подати саме в застосунку «Дія», тож його слід завантажити й авторизуватися. Слід переконатися у наявності «зеленого» COVID-сертифіката про дві дози вакцинації. Адже сертифікат, отриманий на порталі «Дія», чи паперовий від сімейного лікаря не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку «Дія» можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою.

Далі слід зайти у розділ «Послуги» і обрати «єПідтримку». Обрати для виплати картку «єПідтримка» та зачекати на зарахування коштів від Мінекономіки.

Гроші надають на чотири місяці з моменту отримання. Якщо за цей час їх не буде витрачено, рахунок буде закрито. Сплачувати можна і онлайн, і офлайн, але тільки визначеним категоріям українського бізнесу.

Стережіться шахраїв

Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговельній точці й характеризує напрям її бізнесу. У разі оплати карткою «єПідтримка» він має збігтися з одним із кодів, вказаних у постанові уряду. Якщо бізнес зареєстровано в іншій категорії, здійснити оплату не вдасться. За таким принципом працюють кешбеки в банках. Тож витратити гроші на ті категорії товарів та послуг, яких немає в переліку, або переказати їх на іншу картку чи зняти готівкою буде неможливо.

«Не слід забувати, що ця програма реалізується виключно в застосунку «Дія». Тому закликаємо не потрапляти на гачок шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або конвертувати їх з картки в готівку. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати», — зазначив Михайло Федоров.

Цього року реалізують лише перший етап програми. Її буде продовжено й наступного.

Ростислав Шурма уточнив, що кожен вакцинований громадянин України отримає ці виплати, навіть якщо в нього немає смартфона чи банківської картки. «Просто пріоритет на цифрову послугу, цифрову карту. Ми очікуємо, що фактично всі банки емітуватимуть і банківську карту. Врешті-решт, думаю, ближче до кінця наступного року буде передбачено й абсолютно традиційні способи отримання цієї допомоги», — сказав він.

Люди віком понад 60, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня 2022 року зможуть витратити передбачену законом тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема придбання ліків, перелік яких визначить Кабмін.