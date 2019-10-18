Якщо театр починається з вішалки, то Покровська центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шев­ченка у дні проведення тут щорічного літературного фестивалю — ще на підході до неї різноманітними творчими дійствами. Серед таких виставки картин місцевих художників і виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, книжковий ярмарок, тематичні фотолокації тощо. А неподалік входу експонують ще й інший виріб, який став сумним нагадуванням про прифронтові реалії Донеччини, — залишок снаряда реактивної системи залпового вогню «ураган». Тобто відбувається поєднання прекрасного і потворного, якщо трохи переінакшити класика. Адже саме в умовах майже мирного життя і водночас гібридної війни пише літературні твори більшість учасників літературного фестивалю. Серед них студентка 3-го курсу Слов’янського державного педагогічного університету Єлизавета Рухленко:

Страшна війна, страшні смертельні «гради».Страшні думки, страшний безсилий гнів.Як можна невимовне описати?!Сказати щось, коли не вистачає слів?!

До честі чималої кількості учасників дійства, а цього року в ньому взяли участь понад 400 авторів, вони знаходять потрібні слова. Особливо коли писали твори для номінації «Громадсько-патріотична проза і поезія». Та й для інших — «Духовна проза і поезія», «Твори для дітей», «Авторська пісня», а також проза і поезія любовна та пейзажна, натхнення у літераторів не бракувало. Традиційно активними були представники місцевого творчого об’єднання «Суцвіття». Крім них, фестиваль об’єднав авторів не тільки з Покровська, а й з Мирнограда, Слов’янська, Краматорська, Білицького, інших міст і сіл Донеччини. Долучилися із сусідніх Дніпропетровщини і Луганщини, Київщини і Чернівців.

«Автори з інших регіонів зазначають, що в них, на жаль, немає такого заходу, і тому по-доброму заздрять Покровську, висловлюючи вдячність організаторам. І цьогорічний фестиваль за кількістю авторів, організацією та рівнем запропонованих творів підтверджує статус всеукраїнського. Тому висловлю сміливе припущення, що в разі подальшого такого розвитку в майбутньому захід може стати одним із брендів Покровська, оскільки тепер він вже значно солідніший і популярніший», — ділиться враженнями член журі головний редактор часопису «Донеччина» Ігор Зоц.

Серед заходів дводенного дійства його організатори зазвичай пропонують конкурсантам та всім жителям міста презентації нових книжок, творчі зустрічі й майстер-класи за участі письменників, журналістів і художників. Серед таких цього року була презентація поетичної збірки журналіста і літератора, редактора всеукраїнської газети «Хазяїн» Володимира Заїки «Зранена душа». Привернув увагу присутніх і гумористично-сатиричний захід «Кущ Капусти», під час якого художник-карикатурист Микола Капуста й автор цих рядків розповідали про свій плідний творчий тандем — спільну роботу в журналістиці й літературі вже майже три десятки років.

Не секрет, що кожен творчий конкурс — своєрідний старт для багатьох літературних початківців, серед яких чимало молоді. «Покровський Літfest» — не виняток, і тому досвідченіші письменники й журналісти зазвичай беруть на олівець найперспективніших авторів. Ще на першому конкурсі в поле зору потрапила юна Єлизавета Рухленко із села Щербинівка біля Торецька. Приємно, що потім, чимало працюючи, вона творчо зростала від фестивалю до фестивалю і цього року навіть отримала гран-прі конкурсу. Тому, вітаючи студентку із перемогою, старші колеги бажали їй не зупинятися на досягнутому, а розвивати власні творчі здібності й потенціал.

Дипломи переможців у всіх номінаціях заходу вручили тим, чиї твори, на думку журі, цього заслуговують. А ще серед переможців «Покровського Літfestу», поза сумнівом, всі ці три роки — його організатори: керівники і колектив центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шев­ченка й активісти творчого об’єднання «Суцвіття» за підтримки керівників Покровської міської ради, відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міськради. Бо саме завдяки їм цей захід уже змінив статус із регіонального на всеукраїнський і надалі розвивається.