Чи готові аграрії цього року до посівної кампанії? Про це в матеріалах наших кореспондентів
Усе залежатиме від погоди
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА. В області в доброму та задовільному стані 76% сходів озимих культур. Восени аграрії засіяли більш як 480 тисяч гектарів озимої пшениці, понад 70 тисяч гектарів озимого ячменю і приблизно 2 тисячі гектарів озимого жита. Майже 60 тисяч гектарів пішли під озимий ріпак. Приблизно 3% озимих, що не зійшли, пересіватимуть ярим ячменем та кукурудзою.
«Нині підживлюємо озимі. Прогнози на врожай 2017-го оптимістичні, єдина умова — сприятлива весна. Погода взимку і на початку весни цього року така сама, як і у 2016-му. А тоді область зібрала достойний урожай — понад 3,5 мільй она тонн зерна», — зауважує начальник управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Вадим Удовицький.
Нині на Дніпропетровщині сільгоспвиробники майже завершили підготовку до посівної кампанії. Весняно-польові роботи масово планують розпочати, як і зазвичай, у другій половині березня. Та тут керуватиме погода. Як повідомляють в управлінні, аграрії мають 58,2 тисячі тонн насіння ярих зернових культур, 84,8 тисячі тонн мінеральних добрив, 33,6 тисячі тонн дизельного палива, 9,1 тисячі тонн бензину і 1,6 тисячі тонн дизмастила. Підприємства запасаються засобами захисту рослин і готують техніку до роботи. Загалом під час цьогорічних весняно-польових робіт на Дніпропетровщині планують засіяти понад 1,8 мільйона гектарів.
Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»
Структура зернового клину може змінюватися
СУМЩИНА. Раннє весняне тепло активізувало підготовку слобожанських хліборобів до виходу в поле. В окремих господарствах південних районів краю, зокрема Липоводолинського, Охтирського, Лебединського та інших, механізатори розпочали вибіркове прикриття вологи, що стало початком цьогорічних весняно-польових робіт.Хліборобський старт відбувається на тлі доволі перспективних результатів, одержаних після зимівлі озимих зернових культур. За даними спеціалістів Інституту сільського господарства північного сходу НААН України, загиблих рослин немає, у доброму стані перебуває третина посівів, або 66,5 тисячі гектарів, задовільному — 47 та зрідженому — 20% усієї площі, що становить 207,2 тисячі гектарів.
Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, загальна посівна площа цього року перевищить 1122 тисячі гектарів, з яких майже половина — 641 тисяча — зернові, зокрема третина — озимі.Хоч про стовідсоткову готовність до виходу в поле говорити зарано, більшість господарств і районів мають заплановані обсяги матеріально-технічних ресурсів, надійно підготували техніку тощо. Вони збільшують запаси насіння, мінеральних добрив, гербіцидів, дизельного палива, бензину тощо.Визначивши стратегію і тактику польових робіт, фахівці зауважують: структура зернового клину під урожай 2017-го може змінюватися, її коригуватимуть за рахунок оптимізації площ ярих зернових — насамперед пізніх круп’яних та кукурудзи.
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Надмірна вологість стримує роботи
МИКОЛАЇВЩИНА. В області тривають весняно-польові роботи. Сільгосптоваровиробники завершують накопичення матеріально-технічних ресурсів для виконання всіх агротехнологічних операцій у весняний період. Техніку, задіяну на посівних роботах, відремонтовано в повному обсязі.
У шести районах області вже засіяно півтори тисячі гектарів ранніми зерновими культурами. Усі райони долучилися до підживлення озимини, підживлено 49% озимих зернових культур та 55% озимого ріпаку. Метеорологічні умови сприяли початку посіву овочевих культур та льону.
Важливий захід у весняний період — закриття вологи в ґрунті. Надмірна вологість ґрунту стримує польові роботи. Та господарства вже провели боронування на площі 53 тисячі гектарів. За сприятливих агрокліматичних умов масовий посів ранніх сільгоспкультур розпочнеться в другій декаді березня.
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»