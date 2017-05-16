Малі та середні агровиробники в пошуках швидких і дешевих сезонних грошей усе частіше дивляться у бік аграрних розписок.

Саме цей фінансовий інструмент 20 років тому став у пригоді бразильським фермерам, умови господарювання у яких були подібні до українських: незначна держпідтримка і надвисокі ставки за банківськими кредитами.

До слова про Бразилію, варто зазначити, що аграрні розписки змогли за два десятиліття згенерувати понад $30 млрд обігового капіталу для тамтешніх малих та середніх фермерів.

В Україні на сьогодні (з жовтня 2016 р. — Прим. авт.) у 8 областях зареєстровано лише 103 аграрних розписки, 55 з яких закриті.

За словами керівника проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» Олексія Омеляненка, особливий етап для розвитку аграрних розписок очікується з початком їх використання для фінансування тваринництва, а також після розширення їхньої дії на овочі, фрукти та ягоди.

Тим часом AgroPortal.ua зібрав найактуальніші запитання та відповіді на них.

Скільки часу потрібно для оформлення аграрної розписки?

Від кількох днів до двох тижнів.

Які документи необхідні та де зареєструвати аграрну розписку?

Документи, які посвідчують повноваження обох сторін, як для оформлення будь-якого договору. Правовстановлюючі документи на землю (свідоцтво про право власності, договір оренди тощо). Нотаріально посвідчити та зареєструвати їх в Реєстрі обтяжень рухомого майна. У будь-якого нотаріуса, який набув статусу реєстратора Реєстру аграрних розписок. Їх перелік міститься на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри». Рекомендується реєструвати аграрну розписку за місцезнаходженням земельної ділянки. Якщо предметом застави є нерухомість, нотаріальне посвідчення аграрної розписки провадиться за місцезнаходженням цієї нерухомості.

Чи земля є заставою?

Ні. Забезпеченням за аграрною розпискою виступає застава майбутнього врожаю.

Яка вартість оформлення аграрної розписки у нотаріуса?

Визначається за домовленістю сторін і залежить від вартості аграрної розписки та обсягу документів, з якими буде працювати нотаріус. Розмір плати не може бути меншим за розмір ставок державного мита за аналогічні нотаріальні дії. Держмито за посвідчення аграрної розписки — 0,01% предмета застави, але не менше 5 і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім нотаріальних послуг, ще потрібно сплатити: за внесення до Держреєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису — 34 грн; за видачу витягу з Держреєстру обтяжень рухомого майна — 34 грн.

На який термін видається аграрна розписка?

Термін необмежений. Визначається за домовленістю сторін. Це короткострокове кредитування, тому зазвичай обмежується маркетинговим періодом вирощування певної продукції.

Хто може бути кредитором за аграрною розпискою?

Будь-яка фізична чи юридична особа, у т.ч. сільськогосподарське підприємство.

Чи працюють кредитори з дрібними (10- 20 га ) підприємствами?

З будь-якими. Законодавством не передбачено мінімальний розмір земельної ділянки для роботи з аграрними розписками.

Як кредитору перевірити кредитну історію боржника за аграрними розписками?

Непогашені аграрні розписки можна особисто перевірити у доступній частині Реєстру аграрних розписок. Виконані — шляхом отримання витягу із Реєстру аграрних розписок за згодою боржника.

Які переваги порівняно з векселем?

Гнучкість: вексель виконується тільки шляхом сплати коштів, а аграрна розписка може бути фінансовою і товарною, агровиробник може вибрати форму розрахунку. За аграрною розпискою примусове виконання відбувається протягом 7 днів, а за векселем — декілька місяців. За векселем немає єдиного джерела кредитної історії боржників.

Чи можна взяти техніку в кредит за аграрною розпискою?

Так.

Ціна на ЗЗР прив’язується до курсу долара, як здійснюється розрахунок за товарною та фінансовою розпискою?

Розрахунок за товарною аграрною розпискою здійснюється виключно поставкою тієї кількості продукції, яка зазначена в аграрній розписці. За фінансовою — у національній валюті, але може прив’язуватися до курсу гривні до іноземної валюти на дату виконання.

Чи можна фінансову розписку під час її дії перевести в товарну?

Ні. Але питання можна врегулювати в договірному порядку шляхом виконання фінансової аграрної розписки та видачі товарної аграрної розписки і навпаки.

Якщо продукція виявляється значно нижчого класу, ніж очікувалося?

Сторонам рекомендується зазначати в аграрній розписці формулу перерахунку кількості продукції однієї якості в продукцію іншої якості. Якщо такої формули немає і сторони не досягнули згоди щодо поставки, кредитор має право вважати аграрну розписку невиконаною.

Чи може кредитор декілька разів передавати аграрну розписку?

Така можливість необмежена. Здійснюється шляхом вчинення передавального напису і підлягає нотаріальному посвідченню.

Чи передбачені додаткові штрафні санкції за невиконання аграрної розписки?

Законодавством передбачено процедуру задоволення вимог кредитора шляхом звернення стягнення на заставлене майно. Додаткових санкцій немає. Сторони можуть передбачити додаткові штрафні санкції у самій аграрній розписці.

Що буде у разі, якщо аграрна розписка не виконана?

Кредитор звертається до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, після чого АР з виконавчим написом стає виконавчим документом і стягнення проводиться за законом. Виконавець має протягом 7 днів передати предмет застави (заставлений врожай) кредитору.

Де знайти інформацію про організації, які працюють за аграрними розписками?

Всю інформацію можна отримати в Департаменті агропромислового розвитку відповідної пілотної області, на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри» або в регіональних координаторів Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні».

Ірина САДОВА,

AgroPortal.ua за матеріалами IFC