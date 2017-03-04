У статті «Конкуренція по-харківськи», розміщеній у № 237 «Урядового кур’єра» від 16 грудня 2016 року, йшлося про тиск фіскальних органів Харківщини на представництво німецької компанії Matrapac GmbH в Україні, через який було прийнято рішення про закриття виробництва складних органічних розчинників для української лакофарбової галузі та згортання інших інвестиційних проектів у регіоні.

Для Харківщини таке рішення, ще не оформлене відповідними документами, означає втрату інвестицій на більш ніж 15 мільйонів євро й серйозну шкоду діловій репутації. Як змінилася ситуація нині, після виступу газети та численних зусиль самого представництва «Матрапак ГмбХ», адвокатів, Посольства Німеччини в Україні, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, Асоціації українських виробників лакофарбової продукції? Як каже один зі слідчих поліції, якщо кримінальне провадження через брак доказової бази й настирливість звинуваченого починає розсипатися, найкраща тактика — якомога довше розтягувати слідчі дії, щоб довести до кипіння підозрюваного впертюха. Схоже, саме її обрало слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області щодо представництва «Матрапак ГмбХ» навіть всупереч тому, що виробники розчинників були і є у статусі свідків.

Суд податковій не указ?

Вилучивши під час обшуків комп’ютерну техніку і сировину й готову продукцію «Представництва «Матрапак ГмбХ» (а це 11 залізничних цистерн), навіть після рішення апеляційного суду Харківської області від 10.11.2016 року, що зобов’язувало після отримання результатів призначених експертиз негайно вирішити питання про долю вилучених речовин відповідно до вимог КПК, тобто повернути всю сировину та готову продукцію власникові, слідче управління робити цього не поспішало.

Як каже адвокат «Представництва «Матрапак ГмбХ» Наталія Бубліченко, готовність висновків судово-хімічних і комплексних товарознавчих експертиз їм підтвердив начальник другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області Костянтин Ярмак. Він повідомив, що результати експертиз отримано перед новим роком, але слідству потрібен час, щоб розібратися з ними. Проте, каже пані Наталія, що там було розбиратися, коли відповідно до експертиз, проведених Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, рідину, яку в таких обсягах арештували заради експертиз, визначено як газовий конденсат і розчинник, що не оподатковуються акцизним податком. А саме на звинуваченнях у несплаті акцизів та виробництві бензину й дизельного пального (?) наполягали податкові міліціонери. «Однак фіскальним органам знадобилося півтора місяця, щоб прочитати це», — нарікає адвокат.

На звернення про повернення арештованої сировини та розчинників податкова міліція ніяк не реагувала, що змусило директора представництва німецької компанії Олександра Капустіна знову подавати клопотання до суду. І ось начебто крига скресла: хоч як заперечували під час судового засідання Костянтин Ярмак та прокурор прокуратури області Антон Євтушенко проти скасування арешту майна, слідчий суддя Київського районного суду Валентина Божко, яка, до речі, й виносила ухвалу про арешт, клопотання керівника представництва німецької компанії задовольнила без права оскарження.

Отож крапки розставлено? Лише наївні з правової точки зору щодо нашої податкової міліції іноземні інвестори можуть подумати таке. Навіть після судової ухвали про зняття арешту податківці не поспішали повертати майно законному власникові, наполягали на самовивезенні зі штрафмайданчика і лише через 2 тижні спромоглися на виконання рішення суду.

А тим часом почався робочий сезон у лакофарбової галузі. І виробники вкрай занепокоєні зупинкою заводу «Представництва «Матрапак ГмбХ», який більш ніж на чверть покриває їхні потреби в розчинниках. Про це з тривогою говорили на Сьомій міжнародній конференції «Лакофарба-UA», де керівники й провідні спеціалісти підприємств лакофарбової промисловості разом з представниками міністерств і відомств України обговорювали стан, перспективи й проблеми розвитку галузі, серед яких наріжна залежність від імпорту розчинників, зокрема з країни-агресора. На конференції наголошували, що питання перевірок, санкцій і штрафів в Україні залишається неврегульованим і серйозно заважає розвитку бізнесу й притоку інвестицій.

Попри все вітчизняні виробники лаків і фарб сподіваються, що «Матрапак ГмбХ» відновить виробництво розчинників. Однак їхні сподівання під великим питанням, бо ж під замком податкової міліції залишається майже вся оргтехніка підприємства, а кримінальне провадження, попри здоровий глузд, не закрито. «День у день у нас зростає переконаність, що податкова міліція прагне не до встановлення істини, а робить усе можливе, щоб розтягнути в часі зупинку нашого заводу. Навіщо? Щоб відкрити дорогу в Україну розчинникам російського виробництва? Щоб виконати чиєсь замовлення? — каже директор Олександр Капустін. — Нам достеменно відомо, хто був замовником, виконавцем і яку мету мали ці панове».

Доки сонце зійде, роса очі виїсть?

Якщо з вилученою сировиною й продукцією все, хоч і з великими натугою і скрипом, стає на свої місця, то проблеми з поверненням комп’ютерної й відеотехніки, частини документації, компенсації за завдану шкоду, врешті притягнення до відповідальності за неправомірні дії силовиків, побиття працівників підприємства, розкрадання майна під час обшуків залишаються відкритими.

«Інакше ніж монголо-татарським набігом ці обшуки не назвеш, — обурюється Наталія Бубліченко. — Це ж було просто варварство: ножами зрізали відеокамери, клали на землю й підлогу працівників, бризкали в очі сльозогінним газом, навіть тонометр зі столу працівника заводу викрали, вже не кажу про гроші… Попередньо в офісах «Матрапак ГмбХ» та Агрошляхбуду ми нарахували збитків більш ніж на 45 тисяч гривень».

Адвокат розповіла, що за заявами працівників «Представництва «Матрапак ГмбХ» до ЄРДР внесено інформацію щодо неправомірних дій окремих працівників ГУ ДФС у Харківській області та інших осіб під час обшуків.

«Але далі справа не рухається. На наші запити прокуратура або відмовчується, або вдає, що провадить слідчі дії. Ми ще не бачимо жодних результатів. Більше того, в мене навіть відмовлялися прийняти заяву потерпілого під час обшуків працівника «Матрапаку». Попри висновки судмедекспертизи про тілесні ушкодження, відеозаписи, мені в прокуратурі сказали, що не вбачають підстав для відкриття кримінального провадження. Здається, що наша ситуація цілком відповідає прислів’ю: доки сонце зійде, роса очі виїсть», — додає Наталія Бубліченко.

Ситуацію навколо «Представництва «Матрапак ГмбХ» ми попросили прокоментувати прокуратуру Харківської області. Її прес-служба повідомила: «15.06.2016 р. слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України про те, що невстановлені службові особи ряду підприємств протягом 2015 — поточного періоду 2016 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. На даний час у кримінальному проваджені проведено низку слідчих дій. Зокрема, 6 обшуків, допитано близько 30 осіб, призначено близько 10 експертиз. В рамках розслідування на даний час ніхто не затримувався, підозри не оголошувалися. Досудове розслідування триває.

Крім того, за заявою директора «Представництва «Матрапак ГмбХ» 14.11. 2016 р. слідчим управлінням прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України. Нині слідчим шляхом перевіряється інформація про можливі неправомірні дії співробітників ГУ ДФС у Харківській області та інших осіб під час проведення слідчих дій.

На цей час у кримінальному провадженні проведено допити працівників ДФС та інші, долучено та вивчаються матеріали, надані заявником, направлено запити на отримання інформації від ГУ ДФС в області та інших структур». Керівник прес-служби прокуратури Віта Дубовик пообіцяла й надалі тримати редакцію в курсі подій щодо подальшого перебігу розслідування.

КОМПЕТЕНТНО

Олександр БРИЧКО,

виконавчий директор Асоціації українських виробників лакофарбової продукції:

— Нині можна назвати попередні дані про втрати, пов’язані із зупинкою виробництва у «Матрапак ГмбХ». Держбюджет недоотримав майже 5,4 мільйона гривень, а 190 працівників — близько 5 мільйонів гривень зарплати за 6 місяців, протягом яких триває наїзд фіскальних органів на представництво. Хочу нагадати, що 4 заводи в Україні, які виробляють напівфабрикатний лак для подальшого виробництва лакофарбових матеріалів, зокрема для оборонно-промислового комплексу України, вже різко знизили обсяги виробництва або зупинилися через параліч заводу, який належить «Матрапак ГмбХ».

Підприємства галузі змушені закуповувати сировину, яку виробляли ці заводи, в інших країнах. Білорусь одразу різко збільшила обсяги постачання напівфабрикатного лаку в Україну.

І зовсім незрозуміле ставлення харківських властей, уже не кажу про прокуратуру, суд, які тримали півроку завод на підвісі. Адже щоб встановити, що продукція «Матрапак» не підакцизна, не треба було зупиняти підприємство. Це ж завод, його не вивезти. Навіщо накладати арешт на сировину?

Уся лакофарбова галузь через параліч «Матрапаку» вже втратила десятки мільйонів гривень. Хочеться вірити, що завод з початком сезону все-таки запрацює, а поки що все беремо з імпорту.

Леонід КОЗАЧЕНКО,

голова Ради підприємців при уряді України:

— Випадки, як із «Представництвом «Матрапак ГмбХ», дискредитують нашу владу і, на жаль, негативно впливають на розвиток економіки. Чому так відбувається? Упевнений: одна з головних причин — безвідповідальність і безкарність чиновників, які здійснюють такі дії. З першого ж кроку було видно, що тут щось негаразд. Одне з найкращих підприємств України, для якого найголовніше — репутація, не могло піти на фальшування продукції заради більших грошей. Адже той ефемерний заробіток непорівнянний із втратою репутації й майбутнього всієї компанії. Тому це найперше, що насторожило мене щодо звинувачень на адресу «Матрапаку» і поставило на позицію захисту інтересів виробника.

Непрофесійність дій працівників фіскальних органів, які вилучали продукцію, очевидна. Адже мотивація, що це не та продукція, яку задекларовано, не може бути аргументом, оскільки перевірити якість продукції можна за кілька годин і виявити, що ж то насправді, не вивозячи, не конфіскуючи її, не блокуючи підприємство. Якщо це припало на вихідні — достатньо було б кількох днів. Але очевидно, що у фіскальної служби були інші наміри, бо було зроблено все можливе, щоб підприємство півроку не працювало.

На мій погляд, треба дуже серйозно карати тих, хто скоїв такий злочин, по-іншому це назвати не можу. На жаль, у нашому законодавстві є прогалини, через які можна не карати тих, хто, здійснюючи повноваження, чинив протиправні дії. Тому треба вдосконалювати закон, передбачити покриття завданих протиправними діями збитків тими, хто такі дії допустив. Якщо винуватці не можуть відшкодувати шкоду, треба, щоб держава розплачувалася за порушення прав тими, хто її представляв. У будь-якому разі збитки слід покривати, і якщо цього не буде, то такі випадки повторюватимуться. Особливо ж це важливо нині, коли економіка у стагнації.

ПРЯМА МОВА

Олександр ДАНИЛЮК,

міністр фінансів України:

— Податкова міліція — це репресивний орган, який тиснув на бізнес, не зменшуючи рівня фінансової злочинності.

Це спадщина, яка має залишитися в минулому.

PS Коли матеріал готували до друку, до Харківського корпункту «УК» подзвонив з Німеччини Олександр Капустін, який повідомив: «Протягом кількох годин з’явилося три новини. І всі невтішні.

Перша. З достовірної інсайдерської інформації нам стало відомо, що податкова міліція всупереч висновкам експертиз та ухвал суду й надалі паралізуватиме роботу нашого підприємства і будівництво нового заводу «Інгібітори гідроутворення». Про це в певних колах заявив начальник харківської податкової міліції Андрій Бєжанов, наголосивши, що «Матрапак» на ринок газового конденсату не допустять і він не працюватиме. Тож якщо це коло пекла ми пройдемо, з’явиться інше.

Друга. Німецькій стороні набридло правове беззаконня, і вже дано старт підготовці документів для виведення інвестицій з України, розпочато пошук покупця підприємства.

І остання. Юристи німецької компанії готують позов до України щодо компенсації збитків на суму близько 15 мільйонів гривень. А ще Matrapac GmbH опрацьовує позовні заяви для звернення до Європейського суду для захисту ділової репутації компанії та відшкодування їй усіх збитків державою Україна і персонально особами, причетними до захоплення підприємства і блокування господарської діяльності представництва, що виникли в результаті протиправних дій посадових осіб — співробітників податкової міліції, прокуратури, судових інстанцій Харківської області.