ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей
походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 14.05.2019 № АД-416/2019/4411-03, згідно з яким вирішила продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 02.07.2018 № АД-393/2018/4411-05.
Рішення Комісії від 14.05.2019 № АД-416/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі