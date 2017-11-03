ПОВІДОМЛЕННЯ
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 04.10.2018 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 8539 22 90 10.
Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.10.2013 № АД-302/2013/4423-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України