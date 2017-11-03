ПОВІДОМЛЕННЯ
Про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 29.06.2018 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодами 7010 90 71 10, 7010 90 79 00.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.05.2013 № АД – 293/2013/4423-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України