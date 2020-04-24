Туристичному бізнесу поряд з авіаційними компаніями під час пандемії доводиться дуже скрутно: він фактично зупинив діяльність і чекає на закінчення карантину. Але й після цього йому доведеться нелегко. Як виживатимуть туркомпанії в Україні і як їм у цьому може допомогти держава, «Урядовий кур’єр» розпитав президента Української асоціації туристичних агенцій Антона РУДІЧА.

— Пане Антоне, як постраждає український туристичний бізнес та кожна туркомпанія зокрема від карантину? Чи багато туркомпаній в Україні збанкрутують?

— Тут одразу треба зауважити: на ринку діють туристичні оператори та туристичні агенти. Є внутрішній та виїзний туризм. Наша асоціація представляє саме другий вид. Так-от щодо виїзного туризму, то ситуація, яка склалася на цьому ринку, вкрай погана. Компанії, які займаються цим видом туризму, дуже страждають тепер і страждатимуть надалі. Адже в них немає жодних доходів, а є лише видатки.

Чи багато компаній збанкрутують? Думаю, що й таке траплятиметься, адже компанії сплатили гроші готелям та авіакомпаніям за куплені заздалегідь путівки та авіаквитки. До того ж, туристичні оператори за власний рахунок робили вивізні рейси туристів з-за кордону, коли пандемія коронавірусу в світі вже існувала.

Додам, що стан компаній-операторів залишається чи найскладнішим серед усіх учасників ринку. Адже вони мали досить великі офіси та чималі штати працівників. Отже, і чималі накладні видатки.

— Деякі країни, приміром Туреччина, де великий спалах захворювання на коронавірусну недугу, заявляють про початок туристського сезону наприкінці травня цього року. Чи може Україна відкрити туристський та морський сезон на початку червня?

— Якщо Туреччина убезпечила місця масового скупчення туристів, а як ми знаємо, ситуація щодо коронавірусу на морських курортах цієї країни непогана, то вона може відкрити свої курорти вже наприкінці травня. Однак важливим залишається питання, в якому режимі працюватимуть готелі і як буде обмежено пересування туристів.

Однак гадаю, що Україна не відкриє закордонного курортного сезону навіть із червня. Для нас дуже важлива країна у цьому сенсі Єгипет. Тож чекатимемо на розвиток подій.

— Уряд заявляє про певні поступки щодо правил карантину. Незабаром може бути дозволено відвідувати музеї, парки тощо. Чи означає це, що й турбізнес частково вже зможе працювати у травні, організовуючи невеличкі тури та екскурсії?

— Для внутрішнього туризму важлива можливість організованого пересування між містами України. Такого немає і коли буде, не знаємо. Тепер навіть неможливо організувати тури до туристичного центру країни Львова. А щодо відвідування музеїв — це питання поза межами діяльності виїзних туристичних компаній.

— Як вважаєте, яку комплексну програму розвитку туристичної галузі повинна презентувати держава, адже туристичний бізнес світу постраждав від пандемії чи не найбільше?

— Для компаній, які працюють на ринку виїзного туризму, від держави небагато потрібно. Це самодостатня галузь. Однак нарешті необхідно ухвалити новий закон про туризм, адже чинний документ вже значно застарів. Цей закон передовсім повинен захищати самих туристів від банкрутства туристичних компаній. Загалом на туристичному ринку країни мають бути єдині правила гри щодо того, як переносити тури в разі форс-мажорних обставин у державі та як і коли повертати гроші споживачам.

Треба також, щоб держава допомогла з визнанням форс-мажору за туристичними договорами у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби. Нині потрібно брати довідку про форс-мажор на кожний договір, а вона коштує понад 3 тисячі гривень.

Великою допомогою для туристичного ринку було б скасування податків на оплату праці найманим працівникам туристичних компаній у період карантину та за умови відсутності польотів.

Також треба відтермінувати виплати туристичними компаніями всіх грошових вимог туристів. Так зробили в Німеччині. Адже там розуміють: якщо такі виплати зробити протягом короткого періоду, то це ляже великим фінансовим тягарем на туркомпанії, яким буде дуже важко виживати надалі. Додам, що наша асоціація через народних депутатів вже подала своє бачення цих кроків.

— Чи зменшиться вартість путівок Україною та за кордоном, зокрема на відпочинок на узбережжі морів цього літа, якщо буде знято обмеження на відвідування курортів?

— З огляду на те що деякі готелі у всьому світі після закінчення епідемії коронавірусної хвороби не відкриються для туристів і що собівартість туристичних послуг зросте через зміну стандартів, то казати про зменшення цін на проживання в них буде завчасним. Однак загалом є передумови і для зниження, і для підвищення цін на готельні й туристичні послуги.

— Як туристичні компанії й асоціації планують співпрацювати з авіакомпаніями після закінчення карантину, аби нівелювати всі труднощі, спричинені ним? Чи буде, на ваш погляд, поновлено роботу лоукостерів? Чи пропонуватимуть вони дешевші перельоти (або навпаки, підвищать вартість)?

— Напряму з авіакомпаніями ми не працюємо. Їм також буде складно виживати на ринку, можливо, навість складніше, ніж туроператорам та турагенціям. Невипадково нині в багатьох країнах надають істотні грошові допомоги саме авіакомпаніям.

Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Антон РУДІЧ. Закінчив Московський фізико-технологічний інститут за спеціальністю Computer Science and Technology. Працював кілька років в Україні та Швейцарії як розробник програмного забезпечення. У 1998 році організував аутсорсингову компанію X-tand. У 1999-му разом з партнерами створив сайт rabota.ua. Нині в мережу компаній X-tand входить мережа туристичних агенцій «Поїхали з нами» (Україна, Казахстан, Білорусь та Молдова).