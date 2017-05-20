Збувається те, про що роками мріють учасники АТО в окопах: Міністерство оборони, науковці й вітчизняні виробники об’єднують зусилля для осучаснення спорядження військовослужбовців. Розпочинається спільна системна робота для створення базового комплекту бойового екіпірування військовослужбовців Збройних сил України. Завдання щодо його розроблення і впровадження Міноборони поставило ще 2015 року.

Проблема нагальна. Нині дивно виходить: завозимо з-за кордону екіпірування для військовослужбовців, мовляв, воно краще від вітчизняного. А на виставці, що передувала науково-практичній конференції «Захист та безпека», тільки й чути було: «Оригінально, надійно, дешевше за закордонні аналоги». Біля експозиції столичного підприємства «Спеціальні напрацювання» немолодий полковник вигукнув: «Ноу-хау! Подібного я ще не бачив!» Такою була його реакція на костюм для спецпідрозділів із знімними наколінниками.

«І не лише ви не зустрічали нічого подібного, — прокоментував захоплення військового представник «Спеціальних напрацювань» Віктор Бурмей. — Нашу ідею (звичайно, без нашого відома) вже використали за океаном».

Віктор Бурмей демонструє й інші види оригінального екіпірування, яке, бачу, дуже подобається військовим. Запитую, що закуповує міністерство для Збройних сил. «Нічого, — відповідає. — Зате волонтери придбали торік різних комплектів на 7 мільйонів гривень. І все на прохання бійців із передової, бо якість нашого екіпірування значно вища від того, що надходить у війська. Це, до речі, оцінили спеціалісти багатьох країн. Наші вироби закуповують в Америку, Канаду, Японію».

Поряд продукцію столичного кластера легкої промисловості представляє Геннадій Космина: «Наші берці, — демонструє акти випробувань, — нічим не поступаються закордонним. Але вони дешевші за іноземні аналоги, бо використовуємо шкіру виробництва ще одного члена кластеру легкої промисловості — столичного підприємства «Чинбар». За кордоном високо оцінили нашу продукцію: торік лише в Англію поставили 400 тисяч пар спеціального взуття. А наше профільне міністерство не замовило жодної пари».

Свою продукцію на виставці демонстрували майже 30 підприємств і фактично всі вони скаржилися на те, що не можуть отримати замовлення Міноборони, хоч їхні вироби значно якісніші за ті, що надходять до війська. Тож мета конференції, за словами проректора Київського національного університету технологій та дизайну Віктора Каплуна, «об’єднати зусилля всіх сторін і створити для Збройних сил базовий комплект бойового екіпірування військовослужбовця — від шкарпеток до шолома українського виробництва».

Виставка й конференція не випадково проходили в КНУТД. Її ініціатори — університет, Київський освітній інвестиційно-технологічний кластер легкої промисловості й воєнно-наукове управління Генштабу ЗСУ. І саме університет технологій та дизайну взяв на себе науковий супровід роботи. Задовго до того, як на проблему звернули увагу в профільному міністерстві. Це зробили й виробничники, які у тісній співпраці з науковцями налагодили випуск найсучаснішої продукції для захисників Вітчизни.

Як зазначає начальник воєнно-наукового управління Генштабу полковник Юрій Гусак, не можна було не звернути уваги на роботу науковців і виробничників. Тож насамперед врахували відгуки бійців, які несуть службу на передовій і вже використовують спорядження, виготовлене українськими підприємствами. Розпочали зі співпраці з Київським кластером легкої промисловості. Науково-практична конференція і виставка, що їй передувала, засвідчили правильність обраного шляху. Нам є з чого обирати, і ми впевнені, що базовий комплект бойового екіпірування буде створено для всіх родів військ із продукції українських виробників.

До речі, претендентів постачання військового спорядження багато. Щоб підібрати якнайкращу продукцію, має працювати багато неупереджених експертів, яким довіряє споживач виготовленої продукції. «Давно, — сказав старший парашутист-випробувач відділу наукових досліджень і випробувань повітрянодесантної і авіаційної аварійно-рятувальної техніки Державного науково-випробувального центру ЗСУ підполковник Ігор Сила, — співпрацюю з КНУТД. Виш вартий того, щоб затвердити його головним розробником — координатором створення базового комплекту бойового екіпірування військовослужбовця. Буде один центр, це дасть змогу організувати систему роботи на науковій основі. Окрім того, в університеті можуть не лише розробляти необхідні технології й моделі. Він член кластера легкої промисловості, тож може швидко впроваджувати новинки в життя. Й тут є всі можливості для дослідно-випробувальних робіт готової продукції».

Як бачимо, створення базового комплекту бойового екіпірування військовослужбовця розпочато. Важливо, що не з нуля. Представники родів військ (а серед них учасники АТО, які відчули, що потрібно в бойових умовах) зробили попередній добір продукції українських підприємств. Розпочинається її контрольне тестування в лабораторіях університету. Та й екіпірування війська сучасним одягом вітчизняного виробництва — турбота не лише про солдата. Замовлення будуть розміщені на українських підприємствах, створяться додаткові робочі місця і зменшаться витрати на закупівлю закордонної продукції. Тож ідеться про захист кожного військовослужбовця і держави загалом.

Микола ПЕТРУШЕНКО

для «Урядового кур’єра»