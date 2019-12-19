Брюссель зажив такої слави великою мірою завдяки тому, що до Різдва міська влада вишукано й майстерно прикрашає ринкову площу міста Гран-Пляс. Ця площа і без новорічного декору вражає погляд ошатними середньовічними будівлями. Проте кольорове підсвічування, гірлянди і, звичайно ж, новорічна ялинка, біля підніжжя якої влаштовують біблійні інсталяції, додають Гран-Пляс неповторного святкового шарму. Через кожні пів години на площі влаштовують музичне світлове шоу, і тоді туристи завмирають, спостерігаючи, як під кольоровими променями, по черзі спрямованими на Хлібний дім, збудований ще в ХІІІ сторіччі, на Міську ратушу, зведену в ХІV сторіччі, й решту будівель, які представляють різні артілі ремісників, Гран-Пляс ніби оживає і починає рухатися.

Радість для шлунка й душі

Трохи далі, біля грандіозної будівлі брюссельської фондової біржі, розкинулися намети та кіоски різдвяного базару. Між ними витають пахощі кориці, вина і відомих на весь світ бельгійських вафель — гофрів. Вправні продавці швидко випікають вафлі й за вашим бажанням намащують на них нутелу чи збиті вершки, посипають цукровою пудрою чи накладають нарізані фрукти. Існує два види бельгійських гофрів: брюссельські та льєзькі. І справжні гурмани знають, що немає нічого смачнішого за льєзьку вафлю натюр, тобто без жодних начинок. Секрет полягає в тому, що у тісто льєзьких гофрів додають великі кристали цукру, які під час випікання тануть і карамелізують хрумку скоринку вафлі. Якщо ви раз скуштували льєзьку вафлю і запили її гарячим вином, то по цей смак повертатиметеся до Брюсселя ще не раз.

Серед брюссельських новорічних атракцій — площа де Брукер. Там розташовано велику ковзанку. А якщо ви хочете поласувати бельгійськими різдвяними делікатесами, то тут до ваших послуг кіоски, які торгують устрицями. Шість устриць, шматочок лимона і келих білого сухого — це типовий частунок різдвяних базарів Бельгії. А якщо ви фанат інстаграму, то вам неодмінно треба побачити Королівські галереї святого Убера. Це довжелезна анфілада фешенебельних магазинів і ресторанів, покритих скляним дахом. Це все збудовано у стилі неокласицизму і вважається найкрасивішими критими галереями Європи. Під час Різдва, коли скляні бані підсвічено сотнями дрібних вогників, Королівські галереї справляють казкове враження.

Святковий марафон

Загалом Різдво і Новий рік — одні з найулюбленіших свят бельгійців. Святкові традиції Бельгії увібрали потроху звичаї сусідніх Німеччини, Франції та Нідерландів. Оскільки країну поділено на дві частини — франкомовну Валлонію та Фландрію, де говорять нідерландською, то бельгійським дітям залежно від того, де саме вони живуть, подарунки приносить Pйre Noёl, тобто Дід Мороз, і Санта Клаус.

За тиждень до початку свят магазини у Брюсселі працюють у неділю, бо хочуть сповна скористатися подарунковою лихоманкою, яка охоплює жителів міста перед святами. Найдовші черги у крамницях, які торгують книжками, комп’ютерними іграми й різноманітними гаджетами. Традиційно на Різдво бельгійці дарують одне одному святкові корзини з делікатесами: вишукані вина, сири, фуагра, фрукти.

Бельгійці люблять смачно поїсти й випити трохи міцніших напоїв, ніж вино. Тому різдвяна вечеря — це довге сімейне застілля, за яким одна страва змінює іншу. Оскільки Бельгія лежить близько до морського узбережжя, то на закуску тут зазвичай подають страви з риби і морепродуктів. Коронна страва різдвяної вечері — фарширована індичка або гуска. На солодке подають традиційний різдвяний десерт — спеціальний торт la buche de Noel — різдвяна колода. Це бісквітний рулет із кремом, який кондитери за допомогою шоколадної й кольорової глазурі перетворюють на точну солодку копію дерев’яної колоди з корою і мохом.

У середині грудня життя у бельгійській столиці поступово завмирає, в офісах влаштовують корпоративні вечірки, а працівники державних установ роз’їжджаються у відпустки. Я, наприклад, нещодавно отримала лист від пресслужби Єврокомісії з нагадуванням продовжити свою акредитацію. У ньому йшлося, що оскільки більшість співробітників пресслужби вже роз’їхалася на свята і працювати в офісі особливо нікому, то всі необхідні папери краще слати не раніше ніж 7 січня. Саме тоді в Бельгії офіційно завершується святковий новорічний марафон.