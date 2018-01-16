Місто Вишгород на Київщині — чи не єдиний райцентр України, в якому немає автобусної станції. Відповідно і розклад руху пасажирського транспорту — таємниця за сімома печатями. Тож як курсують автобуси чи маршрутки до сіл району чи до Києва (а з огляду на те, що це передмістя, дуже багато людей щодня їздить до столиці на роботу і назад), можна тільки здогадуватися. А якщо потрібно поїхати в село, залишається розпитувати сусідів чи виходити на зупинки і чекати, коли ж буде автобус. Або ставати автостопером, і це, здається, швидше, ніж чекати громадського транспорту. Цікаво, що з деяких сіл автобуси чи маршрутки їздять до Києва, минаючи райцентр. Хоча… не відомо навіть, чи з усіма селами району райцентр має нормальне автобусне сполучення (і справді, нізвідки дізнатися, як той транспорт ходить, навіть на сайті РДА чи міськради розкладу знайти не вдалося) і як люди добираються за потреби до лікарні чи інших установ.

Мабуть, жителі сіл якось дають собі раду. А ось жителі Вишгорода — а їх стає дедалі більше, бо ж місто розбудовується, — останнім часом нарікають на громадський транспорт, який курсує до столиці. Бо якщо ще кілька років тому маршрутки ходили хоч і за засекреченим розкладом або й взагалі без нього, але, як казали городяни, «як мурахи», — часто і зручно, то нині вони їздять рідше вдень, а ввечері доводиться чекати майже годину. І часто, не дочекавшись, їхати автостопом. Не дивно, що на фейсбучних сторінках, де спілкуються вишгородці, принаймні раз на кілька днів хтось із користувачів порушує питання курсування маршруток. У відповідь бувалі пасажири не лише розповідають, у який час вас ощасливить маршрутка, що під’їхала, а й радять: «Вони їздять до 22 години. Але не варто розраховувати на останню, краще на передостанню». І коментують ситуацію: «У Вишгород не доїхати після 23-ї. Проблема і виїхати з Вишгорода о 7.00». «У 2008—2009 роках складав у Вишгороді на права. Маршруток на «Героїв Дніпра» було багато, хочеш їхати сидячи — почекай, хочеш стоячи — просто зараз. Можна було о пів на першу ночі спокійно їхати маршруткою в обидва боки. А тепер ніби не в місто минулого їдеш, а…»

І доки фейсбучна спільнота з’ясовує, хто в цьому винен — влада міста, району чи ще хтось, а винуватці невідомо чи щось роблять, бо зрушень на краще не видно, щоранку в кількох місцях населеного пункту поряд із зупинками маршруток вишиковуються черги з охочих доїхати до столиці попуткою. Безколісних вишгородців підвозять власники автівок, які також прямують до Києва. І це надійніше і швидше, ніж чекати маршрутку, яка невідомо коли буде.

Щоправда, у соцмережах знаходяться захисники громадського транспорту: мовляв, якщо ви сідаєте у приватні машини, то кого ж маршрутки возитимуть? Так, попутки стали певним чином конкурентами маршруткам, але хто привчив городян до цього? Самі ж перевізники. Можна сперечатися скільки завгодно, але давно вже зрозуміло, що порядок у громадському транспорті, який курсує з Вишгорода до Києва, наводити треба. І не тільки щодо інтервалу руху маршруток. Вочевидь, владним структурам разом з перевізниками варто перейнятися ще й розсекреченням розкладу, який не зайве розмістити на всіх зупинках, — це було б не лише логічно, а й зручно і доречно. І виявом поваги до жителів та гостей міста. Адже з таких, здавалося б, дрібниць і складається ставлення влади до громадян. І навпаки.

Незабаром у місті буде ще більше людей, які матимуть потребу в громадському транспорті, отже й розумінні режиму його курсування: невдовзі мають здати в експлуатацію чималий житловий комплекс. А згодом — ще кілька. Якщо вже місто відводить землю під забудову, то чиновники мають розуміти, що велика кількість покупців помешкань — ті, хто розглядає Вишгород як щось на кшталт спального району столиці, до якої потрібно якось добиратися.