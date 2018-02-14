Щороку чисельність бездомних собак на вулицях Запоріжжя та області зростає, що стало серйозною проблемою для жителів.
Мені ще з дитинства довелося боротися з бездомними собаками. Частенько, коли йшов до школи, а жив я на околиці Запоріжжя, на одному й тому самому місці біля парку на мене нападала зграя собак, і хоча розлючені тварини не кусали, та дуже лякали. Дійшло до того, що я почав носити в портфелі для свого захисту величезного ножа для нарізання хліба, якого тихенько взяв на кухні. Хоч як це дивно, собаки припинили кидатися, немов знали, що я озброєний.
Страшно було і в селищі Василівка Запорізької області, куди потрапив на роботу за направленням Київського держуніверситету. Я тоді відповідав за районне радіо і щоранку бігав до редакції включати програми. Додому повертався, як правило, з розірваними штанями, а то й серйозними ранами від укусів собак, які постійно нападали цілими зграями.
Кілька разів змінював житло в Запоріжжі, проте зупинки громадського транспорту були окуповані бездомними псами, які кидалися на автівки, велосипедистів, перехожих, нерідко: на дітей. А не так давно мені зателефонували жителі Михайлівського району з трагічною новиною: собаки загризли на смерть місцеву жінку, коли та, поспішаючи на роботу, вирішила зрізати дорогу і проходила біля місцевого смітника. Вона померла від втрати крові дорогою до лікарні.
Коли під Запоріжжям вирішили збудувати сучасний притулок для бездомних собак, я дуже зрадів. Та все закінчилося крадіжкою кількох мільйонів гривень, наданих із бюджету на це будівництво за часів президентства Януковича, і відкриттям з цього приводу кримінальної справи. А собаки пішли із зупинок і почали полювати зграями на перехожих. І ось, нарешті, вперше місцева влада серйозно взялася за вирішення цього питання. Депутати Запорізької міськради розробили та затвердили програму поводження з бездомними тваринами на 2017—2022 роки. Зроблено перші кроки на шляху реалізації цієї програми. Для перевезення тварин у ветклініки придбали спецтранспорт. Вже цьогоріч почнеться масова стерилізація та вакцинація тварин від сказу. За попередніми підрахунками, охоплять близько 66 відсотків бездомних псів. КП «Побутовик», на яке покладені обов’язки з реалізації програми, уклало відповідні договори з приватними ветеринарними клініками для проведення цих медичних процедур з можливістю утримання тварин у них. На це передбачено спрямувати з бюджету міста понад 1,2 млн грн. Загальний обсяг фінансування на реалізацію завдань програми на 2018 рік становить понад 1 млн 780 тис. грн.
Фахівці прогнозують, що системна робота та виконання запланованих заходів дасть можливість значно скоротити та регулювати чисельність безпритульних тварин. Крім того, триватиме інформаційно-просвітницька робота з населенням, спрямована на гуманне поводження з собаками. А там, дивись, поступово наведуть лад із бездомними псами по всій області, прорвавши «блокаду та окупацію території» собачими зграями.