6 мільярдів гривень фінансової допомоги спрямував уряд до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це кошти на підтримку працівників малого та середнього бізнесу в період карантину. Саме на цей час законодавчо введено поняття часткового безробіття.

— Уперше в історії України ті, хто втратив офіційну роботу через карантинний форс-мажор, отримують кошти від держави. Це допоможе роботодавцям зберегти робочі місця й запобігти звільненню фахівців, з якими вони повертатимуться до нормального економічного ритму завтра, — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. — Тому запрошуємо їх із відповідним пакетом документів до фахівців наших центрів зайнятості та філій на місцях. Алгоритм спільних дій нескладний, а терміни цієї потрібної для людей роботи доволі стислі.

Сформуйте пакет документів

До речі, Рівненська ОДА в режимі онлайн уже роз’яснила всі її нюанси керівникам районів та об’єднаних громад, залучивши керівництво служби зайнятості, податкової та управління Держпраці. Адже працювати їм усім треба оперативно і злагоджено.

Отже, що потрібно від роботодавців —представників малого то середнього бізнесу?

Заява довільної форми про отримання допомоги з часткового безробіття на ім’я директора центру зайнятості чи філії за місцем сплати ЄСВ; копія наказу із зазначенням дати початку зупинення або ж скорочення роботи; список працівників (крім пенсіонерів та зовнішніх сумісників), у яких виникло право на допомогу; довідка з податкової про сплату ЄСВ за шість місяців, що передують зупиненню чи скороченню роботи.

У документах слід вказати, до якого саме виду бізнесу належить ваше підприємство, — ст. 55 Господарського кодексу це чітко регламентує. Отже, малий бізнес — це ФОПи або юридичні особи, які мають не більш як 50 найманих осіб та товарообіг, еквівалентний 10 мільйонам євро на рік. Середній — це не більш як 250 працівників та річний товарообіг, еквівалентний щонайбільше 50 мільйонам євро. До речі, Державна служба зайнятості не заперечує, щоб таку допомогу отримували й комунальні підприємства, які страждають від карантину.

Пакет документів слід подати до центру зайнятості в електронному вигляді (у форматі скан-копій). Але одночасно поштою надіслати оригінали або опустити у скриньку для кореспонденції при вході.

Магічна цифра три

—У наших представництв на місцях є лише три робочі дні на перевірку пакета документів від роботодавця. І ще п’ять днів відведено на виправлення можливих помилок. Остаточне рішення про допомогу ухвалює обласний центр зайнятості за три робочі дні. Ще стільки само відведено на укладення угоди з роботодавцем про надання допомоги після нашого позитивного рішення. І за три робочі дні після отримання коштів від уряду ми переказуємо їх роботодавцеві. А він не більше ніж через три робочі дні виплачує їх працівникам за окремою відомістю. Ось така магія цифри три, —дає покрокову інструкцію Іван Ткачук.

До речі, всю відповідальність за достовірність поданої інформації несе роботодавець. Якщо, приміром, він власник малого чи середнього підприємства, то сам не має права на виплати. Якщо ж це директор (тобто найманий працівник), то допомогу отримає й він.

І до головного — розмірів допомоги від держави. Її встановлено за кожну годину втраченого робочого часу з розрахунку дві третини тарифної ставки, вона не може перевищувати мінімальну зарплату на 2020 рік — 4723 гривні. Із цієї суми не сплачується єдиний соціальний внесок і не обраховується страховий стаж. Але люди отримують гроші на найнеобхідніше.

А за простій не платитимуть

Важливо, щоб трудові відносини роботодавця із працівником не були припинені на момент звернення до центру зайнятості. Тобто не має бути звільнень через простій або відпусток без збереження заробітної плати. Ідеться лише про призупинення або скорочення роботи через карантин, і це чітко прописується в наказі по підприємству. Адже за територіальними підрозділами Держпраці на місцях зберігається право перевірок використання цієї цільової допомоги.

До речі, 5 травня на Рівненщині пакет документів на виплати з часткового безробіття, пов’язаного з карантином,уже подали понад 70 представників малих і середніх підприємств. Але частину з них повернули на доопрацювання.

Отже, перше замовлення коштів обласний центр зайнятості зробить до 10 травня. Адже саме він, відповідно до рішення уряду, — нині рятівне коло для тих, хто зупинив роботу не з власної волі.