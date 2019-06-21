Громадські діячі та політики України обговорюють не лише дуже важливі теми останніх подій після президентських виборів, а й світову економічну кризу, початок якої має настати наприкінці 2019 року. До цієї теми долучилися навіть відомі світові астрологи, які впевнені, що нам не уникнути великих проблем в економіці та фінансах уже скоро. Чи насправді все це станеться? Чому таке відбуватиметься і чи можна тримати удар?

Пригадаємо кінець 2018 року, коли тільки протягом тижня за останні десять років американські біржі закривалися з різким зниженням відомих економічних індексів S&P 500, Dow Jones і Nasdaq. Наприкінці 2018-го — на початку 2019 року у світі падали ціни на сировинні товари, зокрема нафту, сільськогосподарську продукцію тощо. Експерти стверджували, що це відбувалося тому, що у світі виникла, як нас учили ще у школах у радянські часи, криза перевиробництва. Люди старшого покоління добре пам’ятають ці тези, які нам викладали на уроках історії та географії. Буцімто все це відбувається тому, що в капіталістичному світі немає планування економіки, тож у ньому кризи трапляються, на відміну від соціалістичних країн.

Уже пізніше, наприкінці перебудови, коли в СРСР стала розвалюватися неефективна економіка, фахівці заговорили про те, що кризи бувають і в умовах соціалістичного ладу.

Якщо всерйоз, то кризи бувають за будь-якої влади, ладу тощо.

Ключову роль у настанні економічної кризи у світі відіграють США. Скептики, можливо, скажуть: яка криза в Америці? За Дональда Трампа там створено мільйони робочих місць, здебільшого вирішено питання безробіття тощо. Начебто, за останньою інформацією, живеться американцям набагато краще, ніж за колишнього президента Обами.

Однак відносний підйом США останніми місяцями — це лише надводна частина айсберга. Просто так Федеральна резервна система Америки як своєрідний центральний банк найвпливовішої економіки світу не підніматиме облікової ставки. Дональд Трамп розпочав так звані торговельні війни з іншою великою економікою світу — Китаєм. Експерти вже давно говорили, що Китай впевнено дихає у спину Америці й може свого часу змінити США і стати головною економікою світу. Саме з Китаю, як прогнозує чимало світових впливових експертів, може розпочатися світова економічна криза. Пригадаємо і про те, що Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що зростання економіки в 2019 році уповільниться до 4%. Для порівняння: в 2018 році цей показник становив 4,2%, а в 2017-му — 5,2%.

То чому ж розпочнеться криза? У 2019 році аналітики передбачають, що можуть збігтися так звані короткострокові, середньострокові та довгострокові цикли економічної активності. Перші пов’язані з товарними і сировинними запасами. Другі — з капітальними інвестиціями. Після коротких циклів підприємства скорочують інвестиції, уповільнюється економічне зростання.

Якщо економічна криза розпочнеться в Китаї, то це може мати дуже серйозні наслідки, адже Піднебесна залишається найбільшим споживачем сировини і товарів. Зрозуміло, що великі економічні проблеми змушують фірми країни споживати набагато менше сировини.

Нині провідні експерти світу бачать перші ластівки економічної кризи. Яскравими прикладами слугують такі країни, як Аргентина і Туреччина. У другій з них проблеми розпочалися ще в 2016 році, коли була політична криза, тепер економіка фактично щомісяця демонструє падіння виробництва і обсягів торгівлі. Країна закуповує набагато менше російського газу, ніж два роки тому. Усі ці проблеми так чи інакше позначаються на економіках сусідніх країн.

Аргентина в останнє століття була дуже слабкою в економічному сенсі. Мало хто знає, що наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття вона входила до п’ятірки найрозвиненіших країн світу. Її ВВП в 2019 році впаде порівняно з 2018-м на 1,2%, інфляція буде майже 27%. Країна впливає на інші держави континенту, зокрема Бразилію, де також назріває велика криза.

Отже, у світі існує кілька великих вогнищ економічної кризи фактично на всіх континентах. І початися вона може будь-де.

Чим це загрожує Україні?

Як завжди, експерти кажуть про два типи сценаріїв: песимістичний та оптимістичний. Другий з них ґрунтується на тому, що чергової хвилі кризи не буде, а нас врятує вже давнішня тісна співпраця з МВФ. У цьому разі уряд зможе утримати курс гривні на рівні 30—33 за долар.

Основні тези песимістичного сценарію полягають у тому, що Україна як здебільшого експортносировинна держава зазнає чималих труднощів зі збутом, зростання ВВП зупиниться або й зовсім може піти в мінус.

Готуватися треба до всіх сценаріїв, і можливо, саме це питання стане головним на порядку денному нового Кабінету Міністрів. Наші державні мужі повинні зробити все, щоб економічна криза не позначилася на наших громадянах. До того ж, вже маємо великий досвід подолання криз 1998-го та 2008 років.