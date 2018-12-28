Не секрет, що криміногенна ситуація в Україні не така, як мала б бути. Тож кілька років тому активісти, підтримані силовими структурами, вирішили створити альтернативну організацію, яка була б активним помічником місцевим відділкам поліції в охороні громадського порядку. Її назвали дуже гарно: «Муніципальна варта». 2015 року в першому читанні було ухвалено відповідний законопроект «Про муніципальну варту», про який відразу ж забули. Його було спрямовано на правки до другого читання, і все залишається як є ось уже третій рік.

Що ж це за варта, які її обов’язки і чому справа не рухається?

Про це йдеться у статуті організації, з якого видно, що муніципальну варту наділено дуже широкими повноваженнями. Згідно з документом, організація бере участь в охороні громадського порядку, сприяє органам місцевого самоврядування у припиненні правопорушень та злочинів, посилює заходи безпеки громадян та охорону важливих об’єктів комунальної власності. Також цікаво, що вона проводитиме перевірки та рейди, розглядатиме звернення підприємств, організацій та установ, надаватиме допомогу місцевим депутатам.

Муніципальна варта має право перевіряти у громадян наявність документів, які підтверджують їхні особи, разом з працівниками поліції затримувати і доставляти у відділки правопорушників. До того ж її співробітники мають право безперешкодно заходити в будь-яке приміщення на території підприємств та організацій, щоб оглянути їх на предмет правопорушень. І найцікавіше: вони мають право на безплатній основі подавати до місцевих ЗМІ інформацію для встановлення обставин виникнення правопорушень.

Чи не забагато повноважень, запитаєте ви, шановні читачі? Справді, їх чимало.

Щоправда, згідно із статутом та накресленням, які потрапили до обговорення законопроекту «Про муніципальну варту», інспектори цієї організації можуть здійснювати рейди й перевірки лише разом із поліцейськими.

Цікавий аспект використання муніципальними вартовими зброї. Хтось каже, що вона не може бути вогнепальною, інші доводять, що навіть травматичною. Деякі фахівці із силових структур упевнені, що вартовим можна довіряти менш серйозний арсенал, приміром, газові балончики та гумові кийки. А є спеціалісти, які стверджують, що в таких інспекторів взагалі не може бути жодної зброї, навіть газбалончиків — цього не дозволяє закон. Одне слово, думки щодо цього різняться кардинально. Тож не дивно, що законопроект лежить уже третій рік.

Проте найголовнішою проблемою життєдіяльності муніципальної варти вважають фінансову. Бюджет схожої структури, яка діє в Чернігові, становить 5 мільйонів гривень. Її створили тому, що в місті не було управління контролю за благоустроєм. Є подібна структура й у Вінниці, на неї покладено ширші повноваження.

Однак влада на місцях критикує створення муніципальної варти, натякаючи, що це буде справжнісіньким марнотратством. Приміром, у пристоличних Броварах, кажуть, підрахували кошти на її життєдіяльність: для започаткування роботи треба мати спеціальне приміщення, начальника, заступника, чималу когорту інспекторів, автопарк тощо. Усе обходиться дуже дорого. І всі кошти мають іти з місцевого бюджету, інших джерел фінансування немає.

Інші фахівці кажуть, що в Україні є прекрасний (і недорогий) досвід існування 16 подібних організацій. Можна, спираючись на нього, обрати менш витратну модель.

Як зазначив один із депутатів Броварської міської ради, досвід інших міст переконує, що такі організації хочуть перетягти на себе дуже багато повноважень. Приміром, контролювати торгівлю на вулицях міст. А це вже порушення законодавства. Була у Броварах структура з атовців, яка непогано справлялася з питаннями громадської охорони парків і кладовищ, однак вона на 2019 рік запросила у міськраді фінансування на суму 30 мільйонів гривень. Місцева влада порахувала і відмовила. Тепер цими завданнями опікуватиметься одна з охоронних фірм міста, з якою влада уклала угоду на значно меншу суму.

Проте думки городян щодо функціонування потужної муніципальної варти розділилися. Частина їх вважає, що така організація навіть за умови значного фінансування має бути, інша — що нічого створювати не треба, лише посилити роль поліції й дофінансовувати її з місцевого бюджету. Як на мене, другий варіант виявляється більш економним і професійним. І не буде дублювання функцій поліції. До речі, саме це було наголошено у висновках головного юридичного управління Верховної Ради України: «Варіант створення муніципальної варти вимагає чіткого розмежування компетенції між міліцією та запропонованим у проекті утворенням, що виключатиме дублювання повноважень».

Отож треба прискіпливо вивчати це питання та обрати найвигідніший варіант, щоб і містянам, і владі він був до вподоби. І щоб гроші не йшли невідомо куди й на що, бо корупційні ризики за умови створення такої варти чималі.