У місті відбувся інформаційно-просвітницький захід «Легальна зайнятість — запорука гідного життя та належного соціального захисту», в якому взяли участь представники обласної служби зайнятості, управління Держпраці в Миколаївській області, головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, роботодавці та шукачі роботи. Вони обговорили питання співпраці щодо легалізації зайнятості в Україні й за її межами.
Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько пояснив переваги легального працевлаштування, адже вакансії, які подають роботодавці, офіційно реєструють в електронній базі державної служби зайнятості із зазначенням вимог до кандидатів, розміру заробітної плати, завдань і обов’язків майбутнього працівника. Отже, працевлаштовуючись через службу зайнятості, людина розуміє, на що їй розраховувати. «Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, регіональна служба зайнятості постійно проводить різноманітні інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на легалізацію зайнятості, — зазначив він. — З початку року понад 9 тисяч роботодавців та шукачів роботи взяли участь у таких заходах».
5085 роботодавців співпрацювали зі службою зайнятості з питань укомплектування своїх підприємств кадрами. Загальна кількість вакансій, наданих ними протягом 11 місяців цього року, становить 32 713 одиниць, що на 1901 вакансію, або 6,2%, більше, ніж в аналогічний період торік.
Окрему увагу фахівці служби зайнятості приділяють роботі на території об’єднаних територіальних громад, де разом з іншими послугами служби зайнятості вирішують питання легального працевлаштування населення громад.
Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова та заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Миколаївській області Олена Чернова розповіли про наслідки тіньової зайнятості, зазначивши, що для забезпечення свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин.
Як працюють з шукачами роботи, поділилися досвідом представники ТОВ «Ольвія гранд Миколаїв» та «Миколаївський глиноземний завод», що пропонують офіційну заробітну плату 7—10 тисяч гривень. А ТОВ «Антарекс-буд» заявило до служби зайнятості 55 вакансій, з яких було укомплектовано майже 50%, рівень заробітної плати — майже 10 тисяч гривень.
Як зазначив Дмитро Оборонько, головна складова у динаміці розвитку економіки регіону, збільшенні надходжень до бюджету та поліпшенні соціального захисту громадян — підвищення рівня заробітної плати працівників та легалізація трудових відносин. А найбільші перешкоди цих процесів на сьогодні — тіньова зайнятість населення та зарплата в конвертах. Подолати ці явища можна лише шляхом співпраці в межах законодавчого поля.