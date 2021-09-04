Не секрет, що українці вже давно стали завсідниками популярних місць відпочинку на узбережжі Чорного, Червоного, Середземного чи Егейського морів у теплих не лише влітку Туреччині, Єгипті та Греції. Однак поряд із закордонними не залишаються порожніми морські пляжі в Україні. А найпопулярніший серед дітвори й дорослих мілководний і тому теплий Азов. Принаймні наприкінці літа недавні відпочивальники знову підтвердили свої симпатії, назвавши серед найкращих місць відпочинку три локації на узбережжі Азовського моря. Друге місце, за підсумками опитування, посіла Арабатська стрілка на Херсонщині, а перше і третє респонденти віддали приморській Донецькій області: це відповідно місто Маріуполь і село Урзуф.

Серед цікавинок — грецькі чебуреки

Отже, бажаючи зайвий раз перевірити, як розвивають інфраструктуру і сервіс та створюють комфортні умови для відпочинку на узбережжі Азовського та Чорного морів, редакція інтернет-видання «О, Море» вирішила провести конкурс серед читачів. Щоб визначити улюблене місце на вітчизняному узбережжі, організатори опитування спочатку серед усіх міст, селищ та сіл у причорноморському та приазовському регіонах обрали 31 локацію, найпопулярніші та найпривабливіші для людей, які там оздоровлювалися і відпочивали влітку. На конкурс, який тривав з 29 липня по 10 серпня, відгукнулися майже 11 тисяч відпочивальників. І найбільше голосів набрав Маріуполь.

Чим привабило приморське місто тих, хто влітку зробив вибір на його користь? Звичайно, не прифронтовим статусом і відносно невеликою відстанню до лінії розмежування на Донбасі, де триває гібридна війна. І певна річ, аж ніяк не двома металургійними велетами, чиї чорні труби та кольорові дими і викиди зовсім не поліпшують стан довкілля на узбережжі, а якраз навпаки…

Можливо, на вибір людей насамперед вплинув давній позитивний імідж Маріуполя як міста-курорту, де всіх вабить мілке, отже тепле море і багато впорядкованих пляжів. Серед них найпопулярніші Центральний і Піщаний, а є ще менш людні місця на піщаному березі якнайдалі від центральної частини міста.

Усіх, хто влітку обирає для відпочинку Маріуполь, манить сюди не тільки тепле море та щедре сонце.

«Місто пропонує приїжджим вибір житла на будь-який смак і бюджет: квартири, готелі з басейнами або хостели для менш вибагливих туристів. Те саме стосується й харчування, оскільки є чимало ресторанів і кафе, працюють магазини, ринки. Тобто немає жодних проблем із проживанням і харчуванням», — ділиться враженнями один з відпочивальників.

А ще людей цілком влаштовує маріупольська культурна програма: безліч різноманітних не тільки суто пляжних розваг, адже в місті пропонують екскурсії, туристські маршрути, відвідини зоопарку, музеїв, концертів. Плюс зазвичай активне нічне життя.

Приморське село Урзуф теж потрапило у трійку вподобаних локацій. Серед його головних плюсів — чисте й тепле море з пологою береговою лінією та чудові краєвиди. У ретельно доглянутому стані з гарними умовами для комфортного відпочинку перебувають і сільські піщані пляжі. Поза морем і пляжами приїжджі не мають звичних на морському узбережжі клопотів із пошуком житла (тут є вибір від готельних «люксів» до наметових містечок), харчування чи дозвілля.

Село на місці колишнього козацького зимівника Кальміуської паланки Війська Запорозького заснували грецькі переселенці із кримського селища Гурзуф. Тож серед кулінарних фішок населеного пункту, де компактно проживають приазовські греки, мабуть, найдужче запам’ятаються традиційні страви грецької кухні, зокрема чебуреки. А хоч сільську курортну інфраструктуру годі порівнювати з міською, влада Урзуфа наполегливо і послідовно робить усе можливе, щоб збільшувати кількість туристів. Тому в зоні відпочинку діють промислово-продуктовий ринок, є стадіон, сучасний лунапарк з атракціонами, шкільний музей. Є культова споруда цікавої архітектури — православна церква Архістратига Михаїла.

Схоже, багатьох гостей приморського села зацікавить ще один помітний і майже культовий об’єкт — колишня особиста дача екскерівника Донеччини, а згодом президента-втікача Віктора Януковича. 2014 року бойовики ОРДО влаштували там свою базу, проте бійці добровольчого батальйону «Азов» невдовзі її ліквідували. А в серпні того 2014-го Урзуф потрапив до Книги рекордів України: художниця Ольга Черьомушкіна бетонну огорожу-стіну колишньої дачі розписала петриківським розписом. Довжина огорожі — 133 метри, а ширина малюнка — 140 сантиметрів.

Екорибки на пляжах

Звичайно, підсумки опитування від редакції «О, Море» про найкраще місце літнього відпочинку на вітчизняному морському узбережжі суб’єктивне. Однак те, що в Маріуполі, навіть попри прифронтовий статус, всіляко намагаються збільшити кількість туристів і зробити міські пляжі ще комфортнішими, не викликає жодних сумнівів. Курортний сезон як один з постійних і стабільних годувальників промислового і портового Маріуполя офіційно триває тут з 15 травня до 15 вересня. І для його успішного проведення місцеві влада та комунальники докладають чимало зусиль.

Зокрема дотриманням чистоти на міських пляжах займаються фахівці КП «Зеленбуд». Варто уточнити, що перед ними чималий фронт робіт, оскільки прибережна територія, призначена для відпочинку, завдовжки понад 8 кілометрів. З огляду на таке навантаження люди працюють не лише руками, а й використовують відповідну техніку: трактор зі спеціальним обладнанням чистить пісок на глибину 30 сантиметрів. Комунальники мають сучасне мобільне устаткування — ручні італійські машини Cavalucci.

Як підтверджує керівник КП «Зеленбуд» Сергій Кесарев, цю техніку його підлеглі використовують на всіх міських пляжах.

«Циклічність — раз на тиждень. Саме скільки часу потрібно, аби техніка повернулася на попереднє місце. Починають прибирати з Лівобережного пляжу і рухаються на Піщаний. І щотижня доводиться вивозити звідси 10—15 тонн різноманітного сміття», — розповідає він.

Фахівці, місцеві жителі та гості вже достеменно знають стан берегової смуги і тому найчистішим міським пляжем вважають Лазурний поблизу залізничного вокзалу. А ось забрудненішим, ніж інші, найчастіше люди називають Сонячний у Приморському районі. Комунальники нарікають, що через близькість до популярного тут кафе-наливайки їм іноді не вистачає мішків, щоб зібрати розкидані тут пляшки з-під горілки та пива.

До речі, проблема відходів, які залишають після себе люди на пляжах, досі одна з головних. Тож без її розв’язання про чистоту місць масового відпочинку говорити зайве. Тому маріупольські комунальники шукають і знаходять різні варіанти зменшення кількості сміття у прибережній смузі. Приміром, на найдовшому в місті Лівобережному пляжі (майже 3 кілометри), крім наявних тут металевих контейнерів, завчасно додатково встановили ще й дві сотні пластикових 40-літрових баків. Зробили це для зручності відпочивальників.

Цей крок майже повністю себе виправдав. Чому майже? Бо, на жаль, далеко не всі люди, які приходять на пляж, знаходять час чи сили, щоб донести сміття до баків. За словами комунальників, найчастіше в пісок нишком втоптують порожні пляшки, обгризені качани кукурудзи, коробки з-під цигарок, недопалки тощо.

А віднедавна на досі людних пляжах Маріуполя взялися практикувати своєрідну новинку: всюдисущий нині пластик збирають… екорибки. Так називаються п’ять металевих контейнерів у формі рибок, пофарбованих у яскраві кольори. Саме такий дуже виразний формат має привернути увагу дітей і привчати їх до правильного сортування сміття. По дві рибки встановлено на пляжах Піщаному та Лівобережному, ще один — поблизу судноремонтного заводу.

«Контейнери покрито спеціальною протикорозійною фарбою. Вони мають захист від вандалів. Поряд є інформаційні таблички із правилами використання», — розповів начальник управління з питань екології, енергетичного менеджменту та охорони праці Маріупольської міськради Ваагн Мнацаканян.

Ініціатором ще й такого креативного наступу на відходи в місцях масового відпочинку стала «Зелена рада», що працює при міській раді, і громадська організація «ЕКО ГУРТ». А встановили контейнери, у кожен з яких поміщається майже 2 кубометри сміття, в межах міської програми «Громадський бюджет». Загальна вартість перспективного проєкту — близько 370 тисяч гривень.

Улітку цього року щодня на пляжах Маріуполя відпочивали й оздоровлювалися понад 10 тисяч людей. Чимало? Та в самому місті переконані, що у майбутньому кількість приїжджих до теплого Азовського моря може істотно зрости. А найбільші надії нині покладають на спорудження аеропорту на півдні Донеччини.

«Аеропорт — це не просто вирішення логістичного питання. Це нові робочі місця, розвиток бізнесу й туризму, який може дати новий поштовх економіці міста і відкрити Маріуполь та Азовське узбережжя для всієї України», — вважає міський голова Вадим Бойченко.