Нині в умовах значного подорожчання енергоресурсів фахівці будівельного ринку і звичайні українці шукають шляхи, щоб економніше зігріти наші оселі — залучити у практику різні енергоощадні технології. Чи вдається це всім нам і наскільки нові будівельні матеріали і новітні світлові технології дають змогу це робити? Чи окуповують себе всі заходи, пов’язані із залученням дорогих покрівельних матеріалів, фасадних систем, нанесенням суперсучасних лаків та фарб тощо?

Часто ми замислюємося, чи не ошукують нас будівельні компанії, зводячи так зване житло економ-класу, просто заявляючи, що там дотримано всіх будівельних норм та залучено новітні енергоощадні технології. А насправді там немає нічого, та ще й будматеріали використовували надто низької якості. Буває й таке. І «УК» частенько про це писав, коли через місяць після того, як у нові оселі в’їжджали люди, починали тріскатися стіни, відпадати шматки стель, а будинок стрімко просідав у ґрунт.

Проте нехай таке залишається на совісті недолугих керівників компаній-забудовників, тим більше, що нові будівельні норми, які набули чинності, поставлять їм заслін. Тож відповідатимуть вони вже за свої діяння зокрема й за кримінальними статтями. Це тема для окремої розмови. Чесні будівельні компанії на таке ніколи не наважаться, і чимало у своїх проектах використовують енергоощадні технології.

Багато часу й сил чесні будкомпанії приділяють цьому питанню не тільки в житлових будівлях, а й соціальних об’єктах — школах, дитячих садках, лікарнях, закладах культури. Наприклад, у школах використовують автономні теплові пункти, які дають змогу навчальному закладу налаштовувати температуру і заощаджувати на опаленні й кондиціюванні. Початкові витрати на інтеграцію таких систем високі, однак окуповуються ці технології швидко.

Один із яскравих прикладів — реконструйований Центр надання адміністративних послуг Дарницького району. Завдяки встановленню теплових насосів, а також інтелектуальної системи BMS (Building management system), яка керує всіма технологічними процесами, вдалося істотно скоротити витрати на опалення і кондиціювання й ефективніше використовувати ресурси.

Витрати на встановлення прогресивного обладнання окупилися за два роки. Тож і в державних, і в муніципальних будівлях можна впроваджувати сучасні інженерні рішення, які згодом економлять значні кошти під час експлуатації.

Нині є величезний вибір енергоощадних матеріалів, застосування яких залежить виключно від фінансової складової. Наприклад, в оздобленні фасадів будівельні компанії часто використовують як основний енергоощадний матеріал мінеральну вату, скловату і пінополістирол. Щоб обмежити втрати тепла через стіни, досить високоефективного утеплювача.

Крім самих утеплювачів, енергоощадними нині виготовляють багато інших матеріалів — лаки, фарби, монтажну піну, плівки, облицювальну цеглу, облицювальну плитку і багато іншого, що використовують у будівництві й ремонті.

Особлива енергоощадна фарба, яку розробили для покриття космічного шатла в 1970-х роках. Тепер вона служить не тільки космосу, а й будь-якому будинку. Вона витримує високі й низькі температури. Тепер таку фарбу випускають багато компаній, зокрема вітчизняні, використовуючи наповнювачі зі склокераміки і скла.

Нині попит на енергоефективні рішення великий. Багато компаній зробили ставку на відновлювані джерела енергії. Цього року в Києві відкрилося кілька навчальних закладів, які опалюються автономно за допомогою геотермальних полів. Такі будівлі працюють на теплових насосах, що використовують енергію землі.

Звичайно ж, застосування енергоощадних технологій сприяє подорожчанню одиниці квадратного метра житла. Наприклад з використанням енергоощадних будівельних матеріалів підсумкова вартість будівництва приватного будинку площею 120 кв. метрів зросте приблизно на 20—25%. Однак варто впроваджувати сучасні енергоощадні матеріали у приватному і громадському житловому будівництві.

І чимало українців це розуміють. А ті, хто ще вагається, чи, зводячи власну приватну оселю, використовувати такі технології, думаю, прочитавши цей матеріал, зрозуміють: варто. Усе себе окупить. А на ринку є все на будь-який смак і гаманець. Тож ласкаво просимо в чарівний світ суперсучасних енергоощадних технологій.