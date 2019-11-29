Кілька місяців хорватська консалтингова компанія разом з експертами з туризму працювали над її створенням.

«Для нас це дуже важливий документ. Його розробили міжнародні інвестори, експерти за підтримки ЄБРР. Мета документа — допомогти представникам індустрії туризму, а також органам влади, експертам і міжнародним донорам у стратегічному розвитку, який забезпечить нову якість галузі», — зазначила заступник голови ЄБРР в Україні Маріна Петров на стратегічному форумі «Конкурентоспроможний туристичний сектор України — шлях уперед».

Експерти розповіли про проблемні моменти в туристичній галузі, які вони виявили під час дослідження теми. На сьогодні туризм в Україні не вважається важливим сектором економіки, його здебільшого ігнорують на найвищому рівні. А це призводить до того, що країна для іноземців не асоціюється із привабливою територією. З огляду на небезпеку варто згадати про пожежу в одеському хостелі, стрілянину на вулицях міста, крадіжки в метро. Тож багато хто відмовляється від подорожі в Україну. Не сприяє розвитку туризму і стан вітчизняних доріг та погана внутрішня транспортна система. Це тільки невеликий перелік ключових проблем, оприлюднених з точки зору іноземців.

Однак на форумі говорили не лише про проблеми. Міжнародні експерти запропонували шляхи їх розв’язання. Вони презентували план, який допоможе туристичній галузі піднятися на новий рівень.

План передбачає чотири етапи. Перший має початися з наступного року, а четвертий — 2030-го. І розпочати експерти пропонують з реформування законодавчої бази, організаційної системи і розробити стратегію створення позитивного іміджу України на міжнародному рівні.

«Україна має давні традиції гостинності й великий потенціал розвитку туризму як прибуткового бізнесу, який насамперед дасть змогу створювати робочі місця і забезпечить економічне зростання», — наголосила Маріна Петров.

Стратегічний форум зібрав туристичний актив з усієї України — це міста і області, керівники громадських об’єднань, які вболівають за розвиток галузі. На захід прибули представники влади, які говорили про контроль якості туристичних послуг.

«Наскільки мені відомо, сотні людей у Хорватії щоденно контролюють якість туристичних послуг. Тобто не може бути, що готель не відповідає зіркам, або щось порушено в ресторані. Нам усім близький туризм, і спершу маємо дбати про споживача цих послуг. Мені неприємно чути, що іноземні туристичні оператори зволікають відправляти до України туристів саме через те, що в країні не захищають зобов’язання перед іноземними туристами», — повідомила директор департаменту туризму та курортів Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Оксана Сердюк.

На форумі державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко офіційно підтвердив, що триває робота над створенням державного агентства України з туризму та рекреаційних територій — центрального органу виконавчої влади, який зможе сконцентруватися на реалізації політики в галузі туризму, розробленої спільно експертами, парламентом і урядом.

Що держава готова інвестувати в цей сектор, свідчить те, що в держбюджеті на 2020 рік на розвиток туризму буде спрямовано близько 240 мільйонів гривень, що в 14 разів перевищує фінансування, закладене в бюджеті торік. Однак представники регіонів кілька разів наголосили, що під час формування бюджету їхні думки та пропозиції не було враховано.

ДОВІДКА «УК»

Україну щороку відвідують понад 14 мільйонів туристів, які в середньому залишають близько 27 євро на день. З 2015-го кількість місць у готелях скоротилася з близько 400 тисяч до 300 тисяч. Україна в 2019 році опустилася на дві позиції в рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму порівняно з показниками 2018-го.