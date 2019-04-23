Українську кухню важко уявити без цибулі, надто з огляду на наближення Великодніх свят. Але тут вітчизняних покупців спіткав черговий шок: у роздрібному продажу ціна цього популярного продукту підскочила аж за хмари, фактично до долара за кілограм — це дорожче за апельсини, хоч якість цибулі часто ніяк не відповідає цій ціні.

Ріпчаста за «зелений»

Спостерігаємо дивовижне явище: ціни на вітчизняну та імпортну ріпчасту цибулю майже зрівнялися, а також із ціною делікатесних білої салатної та цибулі порей, які завжди були істотно дорожчими, зазначають аналітики оптового ринку «Шувар» (щоправда, йдеться про оптові ціни, вроздріб вони можуть відрізнятися). І ще цікава деталь: гуртові ціни цибулі в Україні зросли вище, ніж у сусідів на гуртовому ринку «Броніше» під Варшавою.

Причину базарні торгівці називають таку: нині цибуля у продажу фактично вся привозна, української вже нема. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зауважує: вітчизняні аграрії посадили значно менше цибулі, ніж торік. Та й із засаджених площ урожай виявився малим, цибуля вродила погано через посуху на початку літа та дощі наприкінці, тоді як краще було б навпаки. Загалом урожай цибулі в Україні виявився, за словами аналітиків, найгіршим за останні десять років.

Додався й зовнішньоекономічний чинник: у Європі цибуля теж вродила погано — у цьому аграрному сезоні врожай найнижчий із 2006 року. Відповідно і ціни на неї зросли. Аналітики Української плодоовочевої асоціації (УПОА) наводять приклад Австрії: там ціна цибулі місцевого виробництва вже перевищила 0,6 євро за кілограм, це більш як утричі дорожче, ніж торік навесні, і зростає, бо запаси у сховищах місцевих фермерів вичерпуються і вже не задовольняють попиту.

Тому Європа вдається до імпорту, і ті українські виробники, які попри примхи погоди спромоглися отримати продукцію високої якості, спрямували її на експорт, на вітчизняному ринку мало що лишилося. Внаслідок цього Україна з експортера, яким була восени, на початку року перетворилася на безнадійного імпортера. За даними УПОА, за перші два місяці року з нашої країни експортували лише 565 тонн цибулі, тоді як завезли 35,4 тисячі — більше, ніж за перші два місяці 2018 року, в 62 рази! А загалом за поточний сезон Україна вже імпортувала 61,5 тисячі тонн цибулі.

Високий попит в Україні спричинив зростання цін у наших постачальників: переважно цибуля на наших ринках з Казахстану, трохи з Узбекистану та Азербайджану, а в них експортні запаси також вичерпуються. Та Олексій Дорошенко втішає: таке становище не вічне — до наступного врожаю. Тоді ціновий маятник хитнеться у зворотний бік: аграрії, приваблені високими цінами, почнуть саджати більше цибулі, і ціна на неї, на думку О. Дорошенка, значно впаде.

Стриману надію вселяє те, що у країнах Середньої Азії, зокрема у Таджикистані, вже розпочали збирати ранню цибулю. Щоправда, як скоро вона потрапить на український ринок і наскільки істотно вплине на загальну цінову ситуацію — питання відкрите.

У турків уже нема, у нас іще нема

Не так сильно, однак відчутно зросли ціни і на томати. В УПОА зазначають: їхня ціна в Україні на 40% вища, ніж в аналогічний період торік. І тут теж примарні сподівання на скоре здешевшання.

Причиною аналітики ринку називають так само обмежену пропозицію. Вітчизняні тепличні господарства не радують, бо через прохолодну і похмуру погоду збір там малий. Трохи виручали поставки з Туреччини: якщо у лютому Україна імпортувала 5 тисяч тонн томатів, то у березні — 7,1 тис. Загалом у першому кварталі року ми закупили на 19% більше, ніж торік, за обсягами і на 22% — у ціновому виразі.

Але нині поставки впали через сезонний чинник — тепличні томати там вже відійшли, а для ґрунтових ще зарано. А вітчизняні пропонують дорожче за турецькі: за даними гуртового ринку «Шувар» за 18 квітня, якщо імпортні коштують 46 гривень за кілограм, то наші — до 60. І зауважимо, це гуртові ціни, уроздріб ще дорожче.

Щоправда, за останній тиждень ціни трохи просіли, але небагато — на 3,3% на імпортні помідори і на 1,6% — на вітчизняні. Але квіточки ще попереду: аналітики застерігають, що напередодні Великодніх свят продавці знову підвищать ціни, сподіваючись на пожвавлення попиту.