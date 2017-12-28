Заплати за комунальні послуги вчасно — й отримай борг у подарунок. У таку лотерею останнім часом грають чи не всі українці. Особливої популярності вона набула в столиці. І це попри високі тарифи. Ще одна цікава особливість «акції» — дивовижна арифметика. Прикладів того безліч. Нещодавно знайома отримала квитанцію за електроенергію, де було вказано й субсидію. Тільки чомусь цифра до сплати, скажімо так, дивна: нарахували пенсіонерці за користування електроенергією 103 гривні, а субсидія на цей вид послуг у неї становить 30 гривень. Щоправда, за підрахунками компанії — надавача послуг, 103 мінус 30 чомусь дорівнює 90. Як так вийшло? Щоб з’ясувати походження боргу, жінці довелося їхати в офіс компанії. І хоч у деяких із них є електронна черга, нині місця навіть у ній немає. А все тому, що телефоном подібні питання не вирішують. Чому — невідомо.

Не краща ситуація з гарячою та холодною водою. Надавачі й цих послуг вважають мало не своїм обов’язком дописати борги. І хоч у процесі звірки все з’ясовується, та доводиться не одну годину вистояти в чергах.

Пройшла цей складний шлях і знайома пенсіонерка, якій приписали борг за гарячу та холодну воду. Хоча за послуги жінка завжди платила вчасно. Щоправда, вона не дзвонила і не передавала показники лічильника. Виявляється, з літа ця процедура обов’язкова. Дані вона вказувала в квитанції, і раніше цього було достатньо. Але ситуація змінилася: тепер треба особисто дзвонити чи електронною поштою щомісяця передавати показники лічильника. Та на цю процедуру необхідно витратити мало не день, оскільки додзвонитися не так уже й легко. Звісно, можна було б передати показники через інтернет, але комп’ютера в пенсіонерки немає. Тож щоб дізнатися, звідки все-таки з’явився борг за холодну воду, жіночці довелося тричі ходити в ЖЕО. І тут навіть не звинуватиш працівників цієї установи, бо вони працюють на совість. Ось тільки прийом веде аж одна людина, а тих, кому щось потрібно з’ясувати, в десятки разів більше.

Коли знайома прийшла в ЖЕО уперше, їй порадили завітати наступного разу. Прийом триває кілька годин на день, і за цей час можуть обслужити до 10 чоловік, адже на кожного відвідувача витрачають приблизно півгодини. Усе тому, що пенсіонерові, а здебільшого в черзі саме вони, потрібно все детально пояснити і звірити документи. І хоч працівниця ЖЕО приходить на роботу на годину раніше, це ситуацію не дуже рятує. Тому й доводиться тим, хто не бажає оплатити борг, який незрозуміло звідки взявся, приходити за кілька годин до початку прийому, щоб зайняти чергу.

Ситуація з боргами за гарячу воду не краща. Тим, хто вчасно не дізнався про необхідність передавання показів телефоном чи через всесвітню мережу, довелося вистояти багатогодинні черги, аби розставити крапки над «і». Декому з українців було легше заплатити ці незаслужені борги, аби лише не відпрошуватися з роботи. Брати відпустку лише для того, щоб довести компанії — надавачу послуг, що ти все вчасно платиш, можуть далеко не всі. У багатьох лише від погляду на чергу з 30 чи 50 осіб піднімається тиск та починають здавати нерви.

Ось тільки не зрозуміло: навіщо було змінювати систему передачі показників, яка нормально працювала роками? Вказували люди цифри у квитанціях, і все було нормально. Та ж ні — треба було все поставити з ніг на голову. І що найбільш образливо — із значним зростанням тарифів ставлення до клієнтів не змінилося на краще. Адже так просто було б дати можливість людям не стояти в чергах, а з’ясовувати походження заборгованостей телефоном, через скайп тощо. І взагалі, навіщо було ускладнювати життя мільйонам людей?