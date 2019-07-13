Сумарне зниження вартості на блакитне паливо за травень — липень 2019 року становитиме близько 21%

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками НАК «Нафтогаз України» і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щоб обговорити ситуацію на енергетичному ринку країни та можливості для зниження ціни на газ для населення.

Подолати монополізацію

Представник Президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус наголосив, що на енергетичних ринках України існує проблема монополізації. І це не дає змоги споживачам та українській економіці користуватися конкурентною ціною на відповідні ресурси. Але є випадки, коли споживачі виграють від тенденцій конкурентних ринків. Як приклад він навів нещодавню ситуацію з нафтопродуктами: «Ми провели моніторинг цін і побачили, що оптові — істотно знизилися, а АЗС не відреагували. Ми звернули на це увагу, АЗС дослухалися і зменшили ціну приблизно на 1 гривню. Тобто 7 мільйонів автомобілістів отримали зниження вартості, і це економія близько 1 мільярда гривень за місяць на нафтопродуктах».

Водночас актуальним питанням для споживачів залишається ціна на газ та електроенергію. За словами Андрія Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ, і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень — липень 2019 року становитиме близько 21%, повідомляє Офіс Президента.

Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу завдяки пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін. І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, — вже є 14,2 мільярда кубометрів, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19—20 мільярдів кубометрів. «У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%», — повідомив він і підписав відповідне розпорядження.

Андрій Фаворов зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки це реакція на ситуацію на газовому ринку.

Збільшити власний видобуток

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук звернув увагу на те, що вплинути на вартість газу може збільшення Україною власного видобутку. На його переконання, потенціал для цього є перш за все у стимулюванні використання вже отриманих ліцензій на видобуток корисних копалин.

«Цей напрям має бути пріоритетним. Потрібно докладати максимум зусиль для залучення у цю галузь стратегічних інвесторів. Для цього ми створимо прозорі, належним чином підготовлені аукціони, щоб у інвестора було достатньо часу для надання якісної пропозиції», — наголосив Олексій Гончарук.

За словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Михайла Близнюка, нещодавно завершилися конкурси щодо дев’яти ділянок для видобутку газу, внаслідок чого очікується 430 мільйонів доларів інвестицій у збільшення газовидобутку від канадських, американських та українських інвесторів.

У зустрічі також взяла участь голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, яка поінформувала про поточну ситуацію з тарифами газотранспортних компаній та можливості для іноземних компаній щодо зберігання газу в Україні.

У грошовому виразі — на 650 гривень

Водночас департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів повідомив, що НАК «Нафтогаз України», відповідно до доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, зобов’язана у липні 2019 року знизити ціну природного газу для населення ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів.

Відповідно до урядової постанови №293, з червня «Нафтогаз» зобов’язаний продавати для населення газ за найнижчою на одному з чотирьох майданчиків ціною:

1. Мінекономрозвитку — середня митна вартість імпортованого газу 5161 гривня за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

2. Українська енергетична біржа — газ на липень продали за ціною 4905 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

3. «Нафтогаз» — газ для промисловості за передоплатою, яку встановлено на липень, 5017 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

4. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розраховано як 7185 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання становитиме 4905 гривень за тисячу кубічних метрів. Ця ціна менша на 650 гривень, ніж була в червні (5554 гривні).

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову №293 і зобов’язав «Нафтогаз» із червня продавати для населення газ дешевше. Це рішення унеможливлює спекуляції «Нафтогазу» з цінами на газ.

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