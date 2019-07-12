Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Аграрна партія України».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 34763401.
Банк отримувача: ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 307123.
Рахунок отримувача: 26417010690313.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 39634331.
Банк отримувача: Київське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 321842.
Рахунок отримувача: 26415053000154.
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Партія Шарія».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 39644910.
Банк отримувача: АТ «БАНК АЛЬЯНС», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 300119.
Рахунок отримувача: 26419036913001.