ПОВІДОМЛЕННЯ
про спростування інформації щодо обрання на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року народним депутатом України в одномандатному виборчому окрузі № 198 Рудика С.Я.
На виконання рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 серпня 2019 року у справі № 855/379/19, яке постановою Верховного Суду від 1 вересня 2019 року у відповідній частині залишено без змін, Центральна виборча комісія спростовує інформацію, опубліковану 7 серпня 2019 року в газеті «Урядовий кур’єр» (№ 149 (6512), щодо обрання на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року народним депутатом України в одномандатному виборчому окрузі № 198 Рудика Сергія Ярославовича.