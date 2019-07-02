Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувальних рахунків таких партій:

♦ виборчого фонду політичної партії «Європейська Солідарність»;

♦ виборчого фонду політичної партії «Незалежність»;

♦ виборчого фонду політичної партії «Опозиційний блок»;

♦ виборчого фонду політичної партії «Слуга народу»;

♦ виборчого фонду політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»;

♦ виборчого фонду політичної партії Всеукраїнське об’єднання

Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Європейська Солідарність».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 21715714.

Банк отримувача: АТ «МІБ», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 380582.

 

Рахунок отримувача: 26416030316815.

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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Незалежність».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 40286244.

Банк отримувача: АТ «ПУМБ», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 334851.

 

Рахунок отримувача: 2641920.

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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Опозиційний блок».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 37120464.

Банк отримувача: АТ «ПУМБ», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 334851.

 

Рахунок отримувача: 2641917.

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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Слуга народу».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 40422142.

Банк отримувача: АТ КБ «ГЛОБУС», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 380526.

 

Рахунок отримувача: 26415001100055.

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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 39610682.

Банк отримувача: Філія – Головне управління по м. Києву і Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 322669.

 

Рахунок отримувача: 26417300704625.

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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 20069956.

Банк отримувача: АТ «Мегабанк», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 351629.

 

Рахунок отримувача: 26418262.

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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Реквізити накопичувального рахунку:

Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Сила і честь».

Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 33308363.

Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк», м. Київ.

Код банку отримувача (МФО): 322313.

Рахунок отримувача: 26416010000001.