Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувальних рахунків таких партій:
♦ виборчого фонду політичної партії «Європейська Солідарність»;
♦ виборчого фонду політичної партії «Незалежність»;
♦ виборчого фонду політичної партії «Опозиційний блок»;
♦ виборчого фонду політичної партії «Слуга народу»;
♦ виборчого фонду політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»;
♦ виборчого фонду політичної партії Всеукраїнське об’єднання
Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Європейська Солідарність».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 21715714.
Банк отримувача: АТ «МІБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380582.
Рахунок отримувача: 26416030316815.
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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Незалежність».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 40286244.
Банк отримувача: АТ «ПУМБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 334851.
Рахунок отримувача: 2641920.
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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Опозиційний блок».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 37120464.
Банк отримувача: АТ «ПУМБ», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 334851.
Рахунок отримувача: 2641917.
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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Слуга народу».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 40422142.
Банк отримувача: АТ КБ «ГЛОБУС», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 380526.
Рахунок отримувача: 26415001100055.
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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Українська стратегія Гройсмана».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 39610682.
Банк отримувача: Філія – Головне управління по м. Києву і Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322669.
Рахунок отримувача: 26417300704625.
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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 20069956.
Банк отримувача: АТ «Мегабанк», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 351629.
Рахунок отримувача: 26418262.
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Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.
Реквізити накопичувального рахунку:
Отримувач: виборчий фонд політичної партії «Сила і честь».
Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ: 33308363.
Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк», м. Київ.
Код банку отримувача (МФО): 322313.
Рахунок отримувача: 26416010000001.