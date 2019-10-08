ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 5 жовтня 2019 року № 1915
«Про визнання обраним народним депутатом України Копиленка О.Л.
на позачергових виборах народних депутатів України
21 липня 2019 року
в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі»
Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Копиленко Олександр Любимович, 1961 року народження, освіта вища, директор, Інститут законодавства Верховної Ради України, проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» під № 135.