У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр» №120 (6483) надруковано постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2019 року №№1291, 1292, 1295.
Таким чином ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Аграрної партії України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ», включених до виборчого списку Політичної Партії «ПАТРІОТ», у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
З повним текстом постанов ЦВК знайомтеся на сайті.