Баркаренко Олег Георгійович, народився 19 липня 1967 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Бериславський Володимир Миколайович, народився 06 червня 1975 року в селі Долинське Чаплинського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в смт Чаплинка Каховського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Васильєв Дмитро В’ячеславович, народився 22 травня 1968 року в місті Москва, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, секретар, Новокаховська міська рада Каховського району Херсонської області, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Нова Каховка Каховського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Живцова Ганна Андріївна, народилася 21 червня 1991 року в місті Херсоні, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ АНТОНА ЯЦЕНКА», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ АНТОНА ЯЦЕНКА».

Йосипенко Ігор Васильович, народився 20 грудня 1973 року в

смт Білозерка Білозерського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Злато Таврії», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

Козир Сергій Андрійович, народився 08 жовтня 1982 року в

смт Петрово Петрівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, кочегар, Ізмайлівський заклад загальної середньої освіти I — III ступенів, безпартійний, проживає в селі Ізмайлівка Олександрійського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Козир Сергій В’ячеславович, народився 20 червня 1984 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Херсонська обласна державна адміністрація, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Колихаєв Юрій Анатолійович, народився 05 липня 1970 року в селищі Кінне Лозівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник проектів, Громадська організація «ГІ «Нам тут жити», безпартійний, проживає в селі Іванівка Василівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Лагута Геннадій Борисович, народився 25 лютого 1968 року в селищі Аули Криничанського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник проектів, Громадська організація «ГІ «Нам тут жити», безпартійний, проживає в селі Аули Кам’янського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Лагута Геннадій Васильович, народився 15 лютого 1972 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську Івано-Франківського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Лагута Геннадій Миколайович, народився 10 серпня 1974 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Херсонська обласна рада, член Політичної партії «Партія Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ!», проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Партія Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ!».

Лазарева Тетяна Василівна, народилася 29 липня 1971 року в селі Ульянівка Миколаївського району Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Одесі Одеського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Миколаївці».

Матвійчук Сергій Володимирович, народився 23 серпня 1981 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СИМЧИШИНА», проживає в місті Хмельницькому Хмельницького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КОМАНДА СИМЧИШИНА».

Мельник Михайло Андрійович, народився 28 лютого 1958 року в селі Злазне Костопільського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, Херсонська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України», член Політичної партії «Партія місцевого самоврядування», проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Партія місцевого самоврядування».

Негров Максим Анатолійович, народився 25 березня 1977 року в місті Ізмаїл Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Таврійський парк», член Політичної партії «Європейська партія України», проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Європейська партія України».

Одарченко Катерина Юріївна, народилася 10 серпня 1992 року в місті Херсоні, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА».

Помазан Андрій Сергійович, народився 30 серпня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член Політичної партії «Нові обличчя», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Нові обличчя».

Пономарьов Олександр Євгенович, народився 02 лютого 1986 року в місті Херсоні Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Херсоні Херсонського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «БЛОК ОПОЗИЦІЙНИХ СИЛ».

Токовенко Ігор Володимирович, народився 09 лютого 1991 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний юрист, Профспілка працівників медицини і фармації «Громадське здоров’я», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДОВЛАДДЯ», проживає в місті Новомосковськ Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДОВЛАДДЯ».

ПЕРЕЛІК

кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року

Алексіюк Руслан Іванович, народився 20 серпня 1975 року в селі Оженин Острозького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з виховної роботи, ВСП «Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РІВНЕ РАЗОМ», проживає в місті Рівному Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІВНЕ РАЗОМ».

Василюк Сергій Юрійович, народився 09 червня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДОВЛАДДЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДОВЛАДДЯ».

Войцехівський Віталій Олександрович, народився 04 липня 1967 року в селі Баштечки Жашківського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Золотоніський міський голова Золотоніського району Черкаської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», проживає в місті Золотоноша Золотоніського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Гершун Юлія Валеріївна, народилася 07 вересня 1989 року в місті Тернополі Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Благодійний фонд «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ», безпартійнa, проживає в місті Черкасах Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Голуб Владислав Володимирович, народився 22 квiтня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАЗОМ МИ ПОТУЖНА СИЛА», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Голуб Владислав Володимирович, народився 15 сiчня 1992 року в місті Комсомольськ Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Голуб Вячеслав Володимирович, народився 08 квiтня 1984 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Даценко Леонід Миколайович, народився 28 липня 1963 року в селі Мусіївка Ружинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Черкаського міського голови, Черкаська міська рада, безпартійний, проживає в селі Межиріч Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Звягінцева Тамара Петрівна, народилася 17 квiтня 1960 року в місті Глухів Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Українська політична партія «Християнський рух», член Української політичної партії «Християнський рух», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Українська політична партія «Християнський рух».

Іллєнко Андрій Юрійович, народився 24 червня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Козачук Олена Олександрівна, народилася 28 вересня 1957 року в місті Братськ Іркутської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член Політичної партії «МОЛОДИЙ ХАРКІВ», проживає в селі Чубинське Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «МОЛОДИЙ ХАРКІВ».

Козьма Григорій Васильович, народився 18 серпня 1982 року в селі Озерне Ізмаїльського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, друкований засіб масової інформації — журнал «Громадське Слідство», безпартійний, проживає в місті Одесі Одеського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БЛОК ЕДУАРДА ГУРВІЦА».

Коніжай Роман Омелянович, народився 31 липня 1974 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Молодіжна партія України.

Кур’ят Петро Павлович, народився 03 травня 1957 року в селі Чудниця Гощанського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії «Справжня Україна», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Справжня Україна».

Кухарчук Дмитро Васильович, народився 04 червня 1990 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Черкаська обласна партійна організація політичної партії «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС», проживає в місті Черкасах Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС».

Лобунець Андрій Васильович, народився 20 травня 1978 року в місті Хорол Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Центр землеустрою та кадастру», член Політичної партії «Європейська партія України», проживає в місті Черкасах Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Європейська партія України».

Панкевич Богдан Романович, народився 23 жовтня 1957 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу, громадська організація «Українська Галицька Асамблея», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ», проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ».

Пильник Владислав Володимирович, народився 15 червня 1996 року в місті Славутич Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії «МОГУТНЯ УКРАЇНА», проживає в місті Славутичі Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «МОГУТНЯ УКРАЇНА».

Подчапко Антон Олександрович, народився 28 лютого 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт

висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЛАДУ НАРОДУ!».

Радченко Тетяна Володимирівна, народилася 06 лютого 1976 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «КРЕДИТ-РІЕЛТІ», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Резніков Вячеслав Вячеславович, народився 07 жовтня 1991 року в місті Мукачево Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, ТОВ «АВЕ Мукачево», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ», проживає в місті Мукачево Мукачівського району Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ».

Степанець Іван Володимирович, народився 27 лютого 1989 року в селі Геронимівка Черкаського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Геронимівка Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Степушенко Наталія Сергіївна, народилася 23 квiтня 2000 року в селі Зубковичі Олевського району Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, ТОВ «Спец Комплект Постач», член Політичної партії «Нові обличчя», проживає в місті Ірпінь Бучанського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Нові обличчя».

Сущенко Роман Володимирович, народився 08 лютого 1969 року в місті Черкасах Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Черкаська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

Чередніченко Сергій Анатолійович, народився 14 червня 1977 року в місті Кам’янка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, Апарат Верховної Ради України, безпартійний, проживає в селі Ребедайлівка Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ АНТОНА ЯЦЕНКА».

Шевченко Віктор Олександрович, народився 15 квiтня 1972 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, голова, Громадська Спілка «Золотинізька Громадська Міська Рада», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.